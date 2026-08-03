Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 2
El aspirador multiuso WD 2, potente y con una alta eficiencia energética, se presenta con un robusto recipiente de plástico de 12 l resistente a los golpes y resulta ideal como equipo inicial.
Aspiradora multiuso compacta WD 2: potente, con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Este práctico equipo básico cuenta con un depósito de plástico de 12 l resistente a los golpes y un filtro de espuma. La recién diseñada boquilla para suelos con clips con acoplamiento mixto consigue una recogida de suciedad óptima de cualquier tipo de suciedad imaginable. El sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte de forma ergonómica y el práctico almacenaje de accesorios y cables son otros equipamientos específicos de la aspiradora multiuso WD 2.
Características y ventajas
Boquilla para suelos con diseño optimizado
- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite un cómodo transporte del equipo.
Diseño compacto
- Completamente flexible y versátil.
- Almacenaje del equipo en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de aspiración (W)
|180
|Tamaño del depósito (l)
|12
|Material del depósito
|Plástico
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|369 x 337 x 430
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas de filtro de papel: 1 Unidad(es)
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
Videos
Campos de aplicación
- Entrada
- Interior del vehículo
- Líquidos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Busca una solución de limpieza económica y eficiente?
Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda para limpiar cualquier ambiente con máxima agilidad y practicidad!