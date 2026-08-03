La aspiradora multiuso WD 3 es un modelo superpotente y tiene un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Su depósito de plástico robusto y resistente tiene una capacidad de 17 l. El filtro de cartucho permite aspirar cómodamente suciedad seca y húmeda sin cambiar de filtro. La nueva manguera de aspiración y, por supuesto, la recién desarrollada boquilla para suelos con clips con acoplamiento mixto, contribuyen decisivamente a la recogida de suciedad de forma óptima para lograr una limpieza completa. El asa, que puede extraerse sin problemas, permite colocar los accesorios directamente en la manguera de aspiración. Gracias a la posición de estacionamiento, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo. Los accesorios adicionales, como la función de soplado, el sistema de cierre «Pull & Push», el asa de transporte ergonómica y el sumamente práctico almacenaje de accesorios y cables, hacen que el trabajo con la WD 3 sea un auténtico placer.