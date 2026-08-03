La aspiradora multiuso WD 3 Premium ofrece la máxima potencia de aspiración con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Está equipada con un sólido depósito de acero inoxidable de 17 litros y con un filtro de cartucho para aspirar la suciedad seca y húmeda sin necesidad de cambiar el filtro. Además: la aspiradora multiuso elimina todo tipo de suciedad de manera siempre impecable gracias a la manguera de aspiración de nuevo diseño y a la novedosa boquilla para suelos con clips. Gracias al asa extraíble, los accesorios pueden acoplarse directamente a la manguera de aspiración. Durante las interrupciones del trabajo, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo con ayuda de la práctica posición de estacionamiento. La función de soplado, el sistema de cierre "Pull & Push", el asa de transporte ergonómica y un práctico sistema de almacenaje de cables y accesorios completan el equipamiento del WD 3 Premium.