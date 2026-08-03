Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 Premium
La súper potente aspiradora multiuso WD 3 Premium de alta eficiencia energética está equipada con un resistente depósito de acero inoxidable de 17l libre de corrosión, con un filtro de cartucho y con nuevos accesorios.
La aspiradora multiuso WD 3 Premium ofrece la máxima potencia de aspiración con un consumo eléctrico de tan solo 1000 W. Está equipada con un sólido depósito de acero inoxidable de 17 litros y con un filtro de cartucho para aspirar la suciedad seca y húmeda sin necesidad de cambiar el filtro. Además: la aspiradora multiuso elimina todo tipo de suciedad de manera siempre impecable gracias a la manguera de aspiración de nuevo diseño y a la novedosa boquilla para suelos con clips. Gracias al asa extraíble, los accesorios pueden acoplarse directamente a la manguera de aspiración. Durante las interrupciones del trabajo, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos pueden colocarse cómodamente en posición de reposo con ayuda de la práctica posición de estacionamiento. La función de soplado, el sistema de cierre "Pull & Push", el asa de transporte ergonómica y un práctico sistema de almacenaje de cables y accesorios completan el equipamiento del WD 3 Premium.
Características y ventajas
Filtro de cartucho especialPara la aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro.
Diseño optimizado: boquilla para suelos y manguera de aspiraciónPara obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa. Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Asa extraíbleOfrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración. Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.
Práctica función de soplado
- La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Práctica posición de estacionamiento
- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de la manguera de aspiración, el cable de conexión y los accesorios.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.
Asa de transporte ergonómica
- Permite transportar el equipo con comodidad.
Diseño compacto
- Completamente flexible y versátil.
- Almacenaje del equipo en poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de aspiración (W)
|200
|Tamaño del depósito (l)
|17
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|5,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|388 x 340 x 525
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Asa extraíble
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de filtros de cartucho: 1 Unidad(es)
- Cantidad de bolsas de filtro de papel: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Filtros de cartucho: Celulosa
- Función de soplado
- Gancho portacables
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
Videos
Campos de aplicación
- Taller
- Sala de juegos
- Sótano
- Entrada
- Interior del vehículo
- Líquidos
Accesorios
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