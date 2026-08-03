Aspiradora WDL 1s
La aspiradora en seco y húmedo Kärcher WDL 1s incluye un completo juego de accesorios con diversas boquillas para diferentes aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores. Su diseño compacto y su soporte para accesorios ayudan a mantener todo limpio y organizado en un solo lugar. La WDL 1s es ideal para limpiar suelos, sofás, esquinas, debajo de muebles, alfombras y mucho más.
La aspiradora en seco y húmedo Kärcher WDL 1s es la compañera ideal para quienes buscan un dispositivo multifuncional. Es perfecta para sus necesidades principales, con funciones para polvo, líquidos y soplador, y una potencia de 1700 W. Su resistente depósito de acero inoxidable tiene una capacidad de 12 litros, suficiente para una limpieza completa de su hogar. Tiene un alcance de 7,5 metros, el mayor de su categoría, lo que permite limpiar sin necesidad de cambiar de toma de corriente. El filtro de cartucho HEPA captura hasta el 99 % de las impurezas, dejando el aire de su hogar aún más puro y a su familia más segura.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de aspiración (W)
|1000
|Vacío (mbar)
|150
|Caudal de aire (l/s)
|30
|Tamaño del depósito (l)
|12
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Cable de conexión (m)
|5
|Peso sin accesorios (kg)
|3,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|4,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|239 x 321 x 411
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de filtros de cartucho: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de soplado
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas
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