La aspiradora en seco y húmedo Kärcher WDL 1s es la compañera ideal para quienes buscan un dispositivo multifuncional. Es perfecta para sus necesidades principales, con funciones para polvo, líquidos y soplador, y una potencia de 1700 W. Su resistente depósito de acero inoxidable tiene una capacidad de 12 litros, suficiente para una limpieza completa de su hogar. Tiene un alcance de 7,5 metros, el mayor de su categoría, lo que permite limpiar sin necesidad de cambiar de toma de corriente. El filtro de cartucho HEPA captura hasta el 99 % de las impurezas, dejando el aire de su hogar aún más puro y a su familia más segura.