Aspiradores multiuso

Hasta un 20% más de potencia que antes.

La potencia de las aspiradoras multiusos no se expresa con los datos de caudal de aire (l/s) ni baja presión (mbar), sino mediante la magnitud técnica de la potencia de aspiración (W). La potencia de aspiración de un equipo se mide de acuerdo con el método de medición normalizado CEI 60312 en la boquilla para suelos del equipo. Está formada por los dos parámetros, caudal de aire y baja presión, medidos en la boquilla para suelos. Cuanto más alto sea el valor de potencia de aspiración, mayor será la potencia del aspirador.

El objetivo a la hora de desarrollar las nuevas aspiradoras multiusos de Kärcher era ofrecer equipos extremadamente potentes. Para ello, no solo hemos diseñado los equipos de forma óptima, sino que también hemos desarrollado nuevos accesorios. De este modo, hemos conseguido que nuestros nuevos aspiradores sean hasta un 20% más potentes que los modelos anteriores de la serie WD.

Esta mayor potencia se consigue gracias a nuevos motores con una eficiencia energética superior, nuevas boquillas para suelos y mangueras diseñadas desde cero, un sellado óptimo del equipo y las conexiones de accesorios, así como a un diseño de aspiración que optimiza el flujo de corriente. Gracias a la interacción de estos factores, las boquillas aspiradoras reciben mucha más potencia que antes.

Resumen de ventajas: recogida de suciedad óptima, gran ahorro de tiempo, múltiples usos.