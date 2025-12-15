Lava-aspiradora SE 4
La lava-aspiradora SE 4 limpia las superficies textiles de forma cómoda y especialmente a fondo para una higiene profunda de las fibras. Ideal para familias, personas alérgicas y hogares con mascotas.
Limpieza en profundidad, comodidad ergonómica y versatilidad: la lava-aspiradora SE 4, con su atractivo diseño de trineo, garantiza la limpieza a fondo y la higiene en muchas superficies textiles. La probada tecnología de extracción mediante pulverización de Kärcher ofrece los mejores resultados de limpieza: el agua limpia del grifo y el detergente para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan a presión en las superficies textiles y se aspiran de nuevo junto con la suciedad desprendida. Ideal para familias, personas alérgicas y hogares con mascotas. Como producto multifuncional 3 en 1, el equipo también puede utilizarse como aspiradora en seco y húmedo totalmente funcional. El gran depósito de agua limpia extraíble de 4 l es resistente a los golpes y translúcido, por lo que facilita el llenado y el vaciado. El agua sucia aspirada se recoge en el depósito del equipo. La empuñadura de puente 3 en 1 permite transportar, abrir, cerrar y vaciar el depósito con gran comodidad. Los accesorios suministrados pueden guardarse fácilmente en el equipo, que es fácil de limpiar después de su uso, para lograr una vida útil más prolongada del producto.
Características y ventajas
Tecnología probada de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimosLimpieza en profundidad de superficies textiles. Limpieza rápida y sin esfuerzo mediante un método eficiente de extracción mediante pulverización. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles.
Depósito de agua limpia desmontableFácil llenado y vaciado del depósito de agua limpia sin tener que abrir la lava-aspiradora. Depósito translúcido y resistente a los golpes para una larga vida útil. Inserción sencilla del depósito de agua limpia en el equipo.
Manguera 2 en 1 muy flexibleManguera de pulverización integrada para una elevada comodidad durante la limpieza. Manguera de aspiración larga y muy flexible para una limpieza cómoda. Asa con función de bloqueo para una pulverización continua al limpiar grandes superficies textiles.
Producto multifuncional 3 en 1
- Versátil para la extracción mediante pulverización en superficies textiles y para la aspiración en húmedo y en seco en moquetas y suelos duros con los accesorios adecuados.
Cómoda empuñadura de puente 3 en 1
- Permite un transporte cómodo, así como abrir, cerrar y vaciar el depósito.
Accesorios ergonómicos para extracción mediante pulverización y aspiración en seco y húmedo
- Fácil fijación y liberación de los accesorios con un solo clic.
- Cómodo uso de la boquilla ergonómica para suelos para grandes superficies de alfombra.
- Uso versátil con una amplia gama de accesorios para aspirar en seco y húmedo, como la boquilla para suelos con clips y pieza para suelos duros y alfombras, y compatible con una gran selección de accesorios para aspiradoras en seco y húmedo.
Prácticas opciones de almacenamiento para los accesorios
- Los accesorios y la manguera de pulverización y aspiración se pueden guardar en la carcasa del equipo y en la pequeña superficie de apoyo. De este modo, todo queda ordenado y siempre a mano en el lugar de uso.
- Práctico espacio para el almacenamiento breve en el equipo de esponjas, paños y otros objetos pequeños durante la limpieza.
- Práctico gancho para guardar fácilmente el cable de conexión.
Robusta carcasa del equipo y depósito de agua limpia resistente a los golpes
- Para una larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1000
|Ancho de trabajo (mm)
|227
|Radio de acción (m)
|8
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|4
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|4
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Cable de conexión (m)
|6
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|7,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|430 x 385 x 535
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
¹⁾ Válido solo en modo lavado y aspiración.
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tubos de pulverización y aspiración: 2 Unidad(es), 0.5 m, Plástico
- Boquilla de aspiración para suelos con accesorio para suelos duros: 227 mm
- Boquilla de aspiración en seco/húmedo: Clips para uso en suelos duros y moquetas
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Filtro de espuma
- Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)
- Sistema de confort 2 en 1: manguera integrada de pulverización y aspiración
Equipamiento
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
Videos
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.