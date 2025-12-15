Lava-aspiradora SE 4001

La lava-aspiradora SE 4001 limpia superficies textiles de un modo especialmente eficaz. El equipo de extracción mediante pulverización garantiza una higiene profunda y también es ideal para alérgicos y hogares con mascotas.

La lava-aspiradora SE 4001 consigue una limpieza en profundidad de las fibras de las superficies textiles, como moquetas, tapicerías/muebles tapizados, escaleras con recubrimientos textiles, colchones, tapices y asientos de automóviles. El agua del grifo limpia y el detergente para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan a presión en las superficies textiles y luego se aspiran junto con la suciedad desprendida. Esto hace que este equipo de pulverización y aspiración combinadas resulte ideal, por ejemplo, para las personas alérgicas y los hogares con mascotas. Gracias a la innovadora tecnología de boquillas, es posible volver a pisar las superficies limpiadas en un 50 % menos de tiempo. El gran depósito de agua limpia extraíble de 4 l es resistente a los golpes y translúcido, por lo que facilita el llenado y el vaciado. El agua sucia aspirada se acumula en el depósito del equipo. La empuñadura de puente 3 en 1 permite transportar, abrir, cerrar y vaciar el depósito con gran comodidad. El resistente depósito de plástico ofrece la posibilidad de guardar limpiamente el cable y los accesorios suministrados. Gracias a los múltiples accesorios, el equipo también se puede utilizar como una eficaz aspiradora multiuso.

Características y ventajas
Lava-aspiradora SE 4001: Tecnología de boquillas de Kärcher
Tecnología de boquillas de Kärcher
Secado un 50 % más rápido de las superficies limpiadas.
Lava-aspiradora SE 4001: Depósito de agua limpia desmontable
Depósito de agua limpia desmontable
Fácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo. Depósito resistente a los golpes y transparente. Fácil colocación del depósito de agua limpia en el equipo.
Lava-aspiradora SE 4001: Empuñadura de puente 3 en 1
Empuñadura de puente 3 en 1
Permite el transporte cómodo, así como la apertura, el cierre y el vaciado del depósito.
Gancho portacables
  • Fácil almacenaje del cable de conexión.
Posibilidad de almacenaje de accesorios en el depósito
  • Los accesorios se pueden guardar bien limpios en el propio dispositivo.
Robusto recipiente de plástico y depósito de agua limpia resistente a los golpes
  • Para una larga vida útil.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de aire (l/s) 70
Vacío (mbar/kPa) 210 / 21
Potencia de la bomba (W) máx. 40
Máx. potencia de la turbina/bomba (W) máx. 1400 / máx. 40
Ancho de trabajo (mm) 230
Capacidad del depósito de agua limpia (l) 4
Capacidad del depósito de agua sucia (l) 4
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de pulverización (l/min) 1
Presión de pulverización (bar) 1
Cable de conexión (m) 7,5
Peso sin accesorios (kg) 7,8
Peso con embalaje incluido (kg) 11,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 441 x 386 x 480
Diámetro nominal de los accesorios (mm) 35

Scope of supply

  • Tubos de pulverización y aspiración: 2 Unidad(es), 0.5 m, Plástico
  • Boquilla de aspiración para suelos con accesorio para suelos duros: 230 mm
  • Boquilla de aspiración en seco/húmedo: Clips
  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para tapicerías
  • Filtro de espuma
  • Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
  • Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Cómoda asa de transporte 3 en 1
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
  • Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
