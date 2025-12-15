La lava-aspiradora SE 4001 consigue una limpieza en profundidad de las fibras de las superficies textiles, como moquetas, tapicerías/muebles tapizados, escaleras con recubrimientos textiles, colchones, tapices y asientos de automóviles. El agua del grifo limpia y el detergente para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan a presión en las superficies textiles y luego se aspiran junto con la suciedad desprendida. Esto hace que este equipo de pulverización y aspiración combinadas resulte ideal, por ejemplo, para las personas alérgicas y los hogares con mascotas. Gracias a la innovadora tecnología de boquillas, es posible volver a pisar las superficies limpiadas en un 50 % menos de tiempo. El gran depósito de agua limpia extraíble de 4 l es resistente a los golpes y translúcido, por lo que facilita el llenado y el vaciado. El agua sucia aspirada se acumula en el depósito del equipo. La empuñadura de puente 3 en 1 permite transportar, abrir, cerrar y vaciar el depósito con gran comodidad. El resistente depósito de plástico ofrece la posibilidad de guardar limpiamente el cable y los accesorios suministrados. Gracias a los múltiples accesorios, el equipo también se puede utilizar como una eficaz aspiradora multiuso.