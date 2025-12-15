Lava-aspiradora SE 4001
La lava-aspiradora SE 4001 limpia superficies textiles de un modo especialmente eficaz. El equipo de extracción mediante pulverización garantiza una higiene profunda y también es ideal para alérgicos y hogares con mascotas.
La lava-aspiradora SE 4001 consigue una limpieza en profundidad de las fibras de las superficies textiles, como moquetas, tapicerías/muebles tapizados, escaleras con recubrimientos textiles, colchones, tapices y asientos de automóviles. El agua del grifo limpia y el detergente para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan a presión en las superficies textiles y luego se aspiran junto con la suciedad desprendida. Esto hace que este equipo de pulverización y aspiración combinadas resulte ideal, por ejemplo, para las personas alérgicas y los hogares con mascotas. Gracias a la innovadora tecnología de boquillas, es posible volver a pisar las superficies limpiadas en un 50 % menos de tiempo. El gran depósito de agua limpia extraíble de 4 l es resistente a los golpes y translúcido, por lo que facilita el llenado y el vaciado. El agua sucia aspirada se acumula en el depósito del equipo. La empuñadura de puente 3 en 1 permite transportar, abrir, cerrar y vaciar el depósito con gran comodidad. El resistente depósito de plástico ofrece la posibilidad de guardar limpiamente el cable y los accesorios suministrados. Gracias a los múltiples accesorios, el equipo también se puede utilizar como una eficaz aspiradora multiuso.
Características y ventajas
Tecnología de boquillas de KärcherSecado un 50 % más rápido de las superficies limpiadas.
Depósito de agua limpia desmontableFácil de llenar y vaciar sin abrir el equipo. Depósito resistente a los golpes y transparente. Fácil colocación del depósito de agua limpia en el equipo.
Empuñadura de puente 3 en 1Permite el transporte cómodo, así como la apertura, el cierre y el vaciado del depósito.
Gancho portacables
- Fácil almacenaje del cable de conexión.
Posibilidad de almacenaje de accesorios en el depósito
- Los accesorios se pueden guardar bien limpios en el propio dispositivo.
Robusto recipiente de plástico y depósito de agua limpia resistente a los golpes
- Para una larga vida útil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de aire (l/s)
|70
|Vacío (mbar/kPa)
|210 / 21
|Potencia de la bomba (W)
|máx. 40
|Máx. potencia de la turbina/bomba (W)
|máx. 1400 / máx. 40
|Ancho de trabajo (mm)
|230
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|4
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|4
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de pulverización (l/min)
|1
|Presión de pulverización (bar)
|1
|Cable de conexión (m)
|7,5
|Peso sin accesorios (kg)
|7,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|441 x 386 x 480
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
Scope of supply
- Tubos de pulverización y aspiración: 2 Unidad(es), 0.5 m, Plástico
- Boquilla de aspiración para suelos con accesorio para suelos duros: 230 mm
- Boquilla de aspiración en seco/húmedo: Clips
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Filtro de espuma
- Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Cómoda asa de transporte 3 en 1
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
