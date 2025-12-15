Hojas de flores en primavera, arena en verano, hojas en otoño o gravilla en invierno: la efectiva y ergonómica barredora S 4 Twin de Kärcher asegura el esplendor en el entorno de la casa y el jardín en un tiempo récord en cualquier época del año. Con su potente cepillo cilíndrico de barrido, sus dos cepillos laterales y un ancho de barrido de 680 milímetros, barre sin esfuerzo superficies con un rendimiento de hasta 2400 m² por hora. El equipo envía la suciedad directamente al depósito para la suciedad de 20 litros de capacidad. Las largas cerdas de los cepillos laterales garantizan una limpieza en profundidad hasta el borde. El asa de empuje con regulación continua se adapta a la perfección a la estatura del usuario. Gracias a la conexión de bayoneta ya no se pierden los tornillos durante el ajuste de altura. Un pedal colocado en el bastidor de la barredora permite plegar completamente el equipo sin agacharse en caso necesario y transportarlo por el asa, ocupando un espacio de almacenamiento reducido. Una característica exclusiva es la adaptación de cepillos laterales sin herramientas. De esta forma la barredora está lista en un abrir y cerrar de ojos. El depósito de suciedad se extrae de forma fácil y el vaciado se realiza sin contacto con la suciedad.