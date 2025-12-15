En primavera, verano, otoño o invierno: la nueva barredora S 6 Twin de Kärcher es idónea para la limpieza en torno a la casa y el jardín en cualquier estación del año. Es efectiva: con su potente cepillo cilíndrico de barrido, sus dos cepillos laterales y un ancho de barrido de 860 milímetros, barre sin esfuerzo superficies de hasta 3000 m² en tan solo una hora. Es ergonómica: el asa de empuje se ajusta en dos posiciones sin necesidad de agacharse y se adapta a la perfección a la estatura del usuario. Es limpia: la suciedad llega directamente a un depósito para la suciedad con 38 litros de capacidad que no ensucia las manos durante el vaciado. Otro aspecto destacado es el ajuste de altura adicional del cepillo lateral que permite adaptar la presión de apriete a cada tipo de suciedad para obtener resultados de barrido óptimos. Además, la S 6 Twin se pliega completamente con ayuda de un pedal situado en el bastidor para un almacenaje en espacio reducido. Gracias a la colocación de los cepillos laterales sin necesidad de herramientas, la barredora está lista en un abrir y cerrar de ojos.