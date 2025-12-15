Unos suelos cuidados forman parte de un hogar acogedor. Lo que antes era un complicado proceso con numerosos pasos de trabajo, hoy en día es sumamente sencillo gracias a los modernos equipos. Gracias a su elevado número de revoluciones, la pulidora-enceradora FP 303 consigue resultados de pulido perfectos en suelos duros como parqué, laminado, piedra, corcho, linóleo o PVC. Una vez desbloqueado con el pedal, el equipo se puede conectar y desconectar cómodamente girando el mango. La función de aspiración permite aspirar fácilmente el polvo de pulido. Gracias a la forma triangular optimizada del cabezal de pulido, puede llegar incluso a las esquinas. La forma plana del propio cabezal de pulido permite pulir incluso debajo de los muebles. El asa ergonómica permite un trabajo cómodo y sin esfuerzo. El cable se puede guardar fácil y limpiamente en el almacenamiento de cable directamente en el mango. La bolsa de tela de alta calidad allí colocada incluye una bolsa de filtro de papel. En un compartimento adicional para accesorios se pueden guardar los cepillos de esponja para pulido extraíbles ocupando poco espacio. Las ruedas de marcha suave garantizan el transporte sencillo y sin esfuerzo de la FP 303.