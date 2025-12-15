Fregona eléctrica EWM 2
La fregona eléctrica EWM 2 elimina fácilmente las salpicaduras y manchas sin necesidad de frotar ni cargar con el cubo. Consigue una limpieza un 20 % mayor que una fregona.* Autonomía de la batería: aprox. 20 min
Es posible eliminar las salpicaduras y manchas hasta el borde y sin ninguna necesidad de usar cubo ni frotar con gran esfuerzo. ¿Imposible? ¡Claro que no! Con la fregona eléctrica EWM 2 con 2 depósitos es posible y se puede prescindir de las fregonas convencionales. Los rodillos giratorios se humedecen permanentemente con agua limpia mientras la suciedad recogida va a parar al depósito de aguas residuales. Los suelos quedan un 20 % más limpios que con las fregonas convencionales.* Gracias a su estilizado diseño y su manejable articulación giratoria, la EWM 2 se adapta perfectamente al espacio situado bajo los muebles y necesita poco espacio para su almacenamiento. Solo se necesitan 2 minutos, aproximadamente, para que el suelo se seque, por lo que puede usarse sin problemas en todos los suelos duros (p. ej., baldosas, parquet, laminado, PVC y vinilo). La potente batería de iones de litio dispone de una autonomía de aproximadamente 20 minutos. De esta forma, el equipo limpia hasta 60 m² de superficie del suelo.
Características y ventajas
Elimina las salpicaduras y manchasSustituye al método convencional de cubo y fregona Limpieza hasta en el borde.
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodoSin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.
Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoriaLimpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos. Fácil transporte y aplicación cómoda gracias al bajo peso del producto. Almacenaje en poco espacio.
Adecuada para todos los suelos duros (p. ej., parquet encerado, aceitado o sellado, laminado, baldosas, PVC, vinilo)
- Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.
- Amplia gama de productos de limpieza y detergentes para todo tipo de suelos.
Aprox. 20 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
- Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.
- Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.
- Almacenaje práctico del equipo y los rodillos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Rendimiento de superficie por carga de la batería. (m²)
|aprox. 60
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|360
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|140
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|300
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Tensión de la batería. (V)
|7,2 - 7,4
|Capacidad de la batería (Ah)
|2,5
|Autonomía de la batería (min)
|aprox. 20
|Tiempo de carga de la batería (h)
|4
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|305 x 226 x 1220
* La EWM 2 ofrece un resultado de limpieza hasta un 20% superior en la categoría de «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Valor basado en la media de los resultados del ensayo en los apartados de eficacia de limpieza y limpieza de bordes.
Scope of supply
- Rodillo universal: 2 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.
- Cargador de batería.
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Suciedad resistente
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza
