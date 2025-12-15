Es posible eliminar las salpicaduras y manchas hasta el borde y sin ninguna necesidad de usar cubo ni frotar con gran esfuerzo. ¿Imposible? ¡Claro que no! Con la fregona eléctrica EWM 2 con 2 depósitos es posible y se puede prescindir de las fregonas convencionales. Los rodillos giratorios se humedecen permanentemente con agua limpia mientras la suciedad recogida va a parar al depósito de aguas residuales. Los suelos quedan un 20 % más limpios que con las fregonas convencionales.* Gracias a su estilizado diseño y su manejable articulación giratoria, la EWM 2 se adapta perfectamente al espacio situado bajo los muebles y necesita poco espacio para su almacenamiento. Solo se necesitan 2 minutos, aproximadamente, para que el suelo se seque, por lo que puede usarse sin problemas en todos los suelos duros (p. ej., baldosas, parquet, laminado, PVC y vinilo). La potente batería de iones de litio dispone de una autonomía de aproximadamente 20 minutos. De esta forma, el equipo limpia hasta 60 m² de superficie del suelo.