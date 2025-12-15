Fregadora de suelos FC 3 sin cable

La fregona eléctrica FC 3 Cordless elimina sin esfuerzo las salpicaduras y manchas sin necesidad de fregar ni cargar el cubo. Consigue una limpieza un 20 % mayor que una fregona tradicional.* Tiempo de funcionamiento de la batería: aprox. 20 min.

¿Eliminar las salpicaduras y manchas sin esfuerzo y hasta el borde sin necesidad de usar cubo ni fregar? La fregona eléctrica FC 3 Cordless con 2 depósitos lo hace posible y hace innecesarias las fregonas convencionales. Los rodillos giratorios se humedecen constantemente con agua limpia, mientras la suciedad recogida va a parar al depósito de agua sucia. Los suelos quedan un 20 % más limpios que con las fregonas convencionales.* Gracias a su estilizado diseño y su manejable articulación giratoria, la FC 3 Cordless se adapta perfectamente al espacio situado bajo los muebles y necesita poco espacio para su almacenamiento. Solo se necesitan 2 minutos, aproximadamente, para que el suelo se seque, por lo que puede usarse sin problemas en todos los suelos duros (por ejemplo, baldosas, parquet, laminado, PVC y vinilo). La potente batería de iones de litio ofrece una autonomía de aprox. 20 minutos, tiempo suficiente para limpiar una superficie de unos 60 m².

Características y ventajas
Fregadora de suelos FC 3 sin cable: Elimina las salpicaduras y manchas
Elimina las salpicaduras y manchas
Sustituye al método convencional de cubo y fregona Limpieza hasta en el borde.
Fregadora de suelos FC 3 sin cable: El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
Sistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de agua sucia. Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar. Rodillos lavables en la lavadora a 60 °C.
Fregadora de suelos FC 3 sin cable: Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria
Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria
Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos. Fácil transporte y aplicación cómoda gracias al bajo peso del producto. Almacenaje en poco espacio.
Adecuada para todos los suelos duros (p. ej., parquet encerado, aceitado o sellado, laminado, baldosas, PVC, vinilo)
  • Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.
  • Amplia gama de productos de limpieza y detergentes para todo tipo de suelos.
Aprox. 20 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
  • Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.
  • Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.
  • Almacenaje práctico del equipo y los rodillos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipo a batería
Rendimiento de superficie por carga de la batería. (m²) aprox. 60
Capacidad del depósito de agua limpia (ml) 360
Capacidad del depósito de agua sucia (ml) 140
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Ancho útil de los rodillos. (mm) 300
Tiempo de secado del suelo fregado. (min) aprox. 2
Nivel de presión acústica (dB/A) 71
Tensión de la batería. (V) 7,2
Capacidad de la batería (Ah) 2,5
Autonomía de la batería (min) aprox. 20
Tiempo de carga de la batería (h) 4
Tipo de batería Batería de iones de litio
Peso sin accesorios (kg) 2,4
Peso con embalaje incluido (kg) 4,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 305 x 226 x 1220

* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
** Las fregadoras de suelos de Kärcher permiten un ahorro de tiempo de hasta el 50 %, ya que los suelos duros con suciedad doméstica habitual se limpian en un solo paso y se prescinde del aspirado antes de fregar.

Scope of supply

  • Rodillo universal: 2 Unidad(es)
  • Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
  • Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.
  • Cargador de batería.

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
