¿Eliminar las salpicaduras y manchas sin esfuerzo y hasta el borde sin necesidad de usar cubo ni fregar? La fregona eléctrica FC 3 Cordless con 2 depósitos lo hace posible y hace innecesarias las fregonas convencionales. Los rodillos giratorios se humedecen constantemente con agua limpia, mientras la suciedad recogida va a parar al depósito de agua sucia. Los suelos quedan un 20 % más limpios que con las fregonas convencionales.* Gracias a su estilizado diseño y su manejable articulación giratoria, la FC 3 Cordless se adapta perfectamente al espacio situado bajo los muebles y necesita poco espacio para su almacenamiento. Solo se necesitan 2 minutos, aproximadamente, para que el suelo se seque, por lo que puede usarse sin problemas en todos los suelos duros (por ejemplo, baldosas, parquet, laminado, PVC y vinilo). La potente batería de iones de litio ofrece una autonomía de aprox. 20 minutos, tiempo suficiente para limpiar una superficie de unos 60 m².