Fregadora de suelos FC 3 sin cable
La fregona eléctrica FC 3 Cordless elimina sin esfuerzo las salpicaduras y manchas sin necesidad de fregar ni cargar el cubo. Consigue una limpieza un 20 % mayor que una fregona tradicional.* Tiempo de funcionamiento de la batería: aprox. 20 min.
¿Eliminar las salpicaduras y manchas sin esfuerzo y hasta el borde sin necesidad de usar cubo ni fregar? La fregona eléctrica FC 3 Cordless con 2 depósitos lo hace posible y hace innecesarias las fregonas convencionales. Los rodillos giratorios se humedecen constantemente con agua limpia, mientras la suciedad recogida va a parar al depósito de agua sucia. Los suelos quedan un 20 % más limpios que con las fregonas convencionales.* Gracias a su estilizado diseño y su manejable articulación giratoria, la FC 3 Cordless se adapta perfectamente al espacio situado bajo los muebles y necesita poco espacio para su almacenamiento. Solo se necesitan 2 minutos, aproximadamente, para que el suelo se seque, por lo que puede usarse sin problemas en todos los suelos duros (por ejemplo, baldosas, parquet, laminado, PVC y vinilo). La potente batería de iones de litio ofrece una autonomía de aprox. 20 minutos, tiempo suficiente para limpiar una superficie de unos 60 m².
Características y ventajas
Elimina las salpicaduras y manchasSustituye al método convencional de cubo y fregona Limpieza hasta en el borde.
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodoSistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de agua sucia. Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar. Rodillos lavables en la lavadora a 60 °C.
Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoriaLimpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos. Fácil transporte y aplicación cómoda gracias al bajo peso del producto. Almacenaje en poco espacio.
Adecuada para todos los suelos duros (p. ej., parquet encerado, aceitado o sellado, laminado, baldosas, PVC, vinilo)
- Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.
- Amplia gama de productos de limpieza y detergentes para todo tipo de suelos.
Aprox. 20 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
- Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.
- Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.
- Almacenaje práctico del equipo y los rodillos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Rendimiento de superficie por carga de la batería. (m²)
|aprox. 60
|Capacidad del depósito de agua limpia (ml)
|360
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|140
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Ancho útil de los rodillos. (mm)
|300
|Tiempo de secado del suelo fregado. (min)
|aprox. 2
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|71
|Tensión de la batería. (V)
|7,2
|Capacidad de la batería (Ah)
|2,5
|Autonomía de la batería (min)
|aprox. 20
|Tiempo de carga de la batería (h)
|4
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Peso sin accesorios (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|305 x 226 x 1220
* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
** Las fregadoras de suelos de Kärcher permiten un ahorro de tiempo de hasta el 50 %, ya que los suelos duros con suciedad doméstica habitual se limpian en un solo paso y se prescinde del aspirado antes de fregar.
Scope of supply
- Rodillo universal: 2 Unidad(es)
- Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
- Estación de aparcamiento con almacenamiento y secado para rodillos.
- Cargador de batería.
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.