Fregadora de suelos FC 7 Cordless

Suelos recién fregados sin tener que aspirar previamente el polvo: la fregadora de suelos FC 7 Cordless elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.

¡Ya no hay que pasar la aspiradora antes de fregar! Gracias a la tecnología de 4 rodillos con rotación en sentido opuesto, nuestra fregadora de suelos a batería FC 7 Cordless elimina sin esfuerzo la suciedad diaria seca y húmeda de todo tipo de suelos duros, gracias a la función Boost conectable incluso en casos de suciedad muy resistente y siempre hasta los bordes. El filtro para pelo se encarga también de recoger cualquier cabello. Esto permite un ahorro de tiempo de hasta el 50 %** en comparación con el método convencional y resultados de limpieza un 20 % mejores en comparación con una fregona normal*. La potente batería, con una autonomía de 45 minutos, consigue limpiar hasta 175 m² de superficie de suelos duros y juntas no delicados. La cantidad de agua y la velocidad de rotación de los rodillos, que se humedecen automáticamente, se pueden ajustar en 2 niveles de limpieza en función del suelo. Ya no es necesario cargar con el cubo gracias a los depósitos separados de agua limpia y agua sucia.

Características y ventajas
El proceso es un 20 por ciento* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
  • Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.
Extremadamente silencioso
  • Agradable nivel de ruido con solo 59 dB.
Dos modos de limpieza diferentes y función Turbo
  • Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua en función del tipo de suciedad y el tipo de suelo, función turbo adicional para suciedad resistente.
  • Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parqué, laminado, baldosas de piedra y cerámicas, PVC, vinilo.
  • Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.
Aprox. 45 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
  • Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.
  • Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Control inteligente del nivel del depósito
  • Señal visual y acústica para indicar que el depósito de agua limpia está vacío y que el depósito de agua sucia está lleno.
  • Protección contra desbordamientos: desconexión automática en caso de no vaciar el depósito de aguas residuales.
Estación de estacionamiento y limpieza
  • Posición elevada del equipo en la base de estacionamiento para facilitar la extracción y el secado de los rodillos.
  • Almacenaje práctico de los accesorios en la estación de limpieza.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento de superficie por carga de la batería. (m²) aprox. 175
Capacidad del depósito de agua limpia (ml) 400
Capacidad del depósito de agua sucia (ml) 200
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Ancho útil de los rodillos. (mm) 300
Tiempo de secado del suelo fregado. (min) aprox. 2
Nivel de presión acústica (dB/A) 59
Tensión de la batería. (V) 25
Capacidad de la batería (Ah) 2,85
Autonomía de la batería (min) aprox. 45
Tiempo de carga de la batería (h) 4
Tipo de batería Batería de iones de litio
Color blanco
Peso sin accesorios (kg) 4,3
Peso con embalaje incluido (kg) 8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 310 x 230 x 1210

* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.

Scope of supply

  • Rodillo universal: 4 Unidad(es)
  • Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536, 30 ml
  • Estación de limpieza y reposo.
  • Cargador de batería.
  • Cepillos de limpieza.

Equipamiento

  • Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua.
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Modo de autolimpieza
Videos
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Suciedad resistente
  • Suciedad gruesa
  • Suciedad fina
  • Suciedad seca
  • Suciedad húmeda
