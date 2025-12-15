¡Ya no hay que pasar la aspiradora antes de fregar! Gracias a la tecnología de 4 rodillos con rotación en sentido opuesto, nuestra fregadora de suelos a batería FC 7 Cordless elimina sin esfuerzo la suciedad diaria seca y húmeda de todo tipo de suelos duros, gracias a la función Boost conectable incluso en casos de suciedad muy resistente y siempre hasta los bordes. El filtro para pelo se encarga también de recoger cualquier cabello. Esto permite un ahorro de tiempo de hasta el 50 %** en comparación con el método convencional y resultados de limpieza un 20 % mejores en comparación con una fregona normal*. La potente batería, con una autonomía de 45 minutos, consigue limpiar hasta 175 m² de superficie de suelos duros y juntas no delicados. La cantidad de agua y la velocidad de rotación de los rodillos, que se humedecen automáticamente, se pueden ajustar en 2 niveles de limpieza en función del suelo. Ya no es necesario cargar con el cubo gracias a los depósitos separados de agua limpia y agua sucia.