Limpiadora de terrazas PCL 4
La limpiadora de terrazas PCL 4 elimina la suciedad de las terrazas de madera a fondo y de manera uniforme gracias a los cepillos cilíndricos giratorios y a la distribución de agua integrada.
Con la limpiadora eléctrica PCL 4, es fácil eliminar a fondo y de manera uniforme la suciedad resistente de las terrazas de madera. Simplemente hay que conectar la limpiadora de terrazas a la manguera de riego y ya se puede comenzar a limpiar. Gracias a la combinación de 2 cepillos cilíndricos giratorios e intercambiables y a la cantidad de agua regulable, la suciedad se disuelve eficazmente a la vez que se recoge. De este modo, la terraza queda impecable en un abrir y cerrar de ojos, y solo se consume el agua estrictamente necesaria para la tarea de limpieza. La anchura y la posición de los rodillos se han diseñado de modo que se puedan limpiar dos lamas hasta el borde de una sola pasada, lo cual supone un ahorro adicional de tiempo. Gracias a los cepillos cilíndricos intercambiables, además de la madera y el WPC, las baldosas de piedra con superficie plana y porosidad cerrada también pueden limpiarse a fondo y con suavidad.
Características y ventajas
Dos cepillos cilíndricos giratorios de gran calidad (para superficies de madera, incluidos en el equipo de serie)Limpieza profunda y uniforme de superficies de madera en exteriores con un buen rendimiento en superficie.
Dos boquillas encima de los cilindros de cepillosDisolución y recogida de la suciedad en un solo paso de trabajo. Eliminación de suciedad resistente.
Caudal de agua regulable a través de una válvulaLimpieza con ahorro de agua.
Fijación central de los cilindros de cepillos
- Limpieza hasta el borde, también en esquinas y rincones.
Cilindros de cepillos intercambiables
- Cepillos cilíndricos para superficies de madera aptos para la limpieza de lamas de terraza de madera y revestimientos de WPC. Cepillos cilíndricos para piedra adecuados para las baldosas de piedra lisas con superficies con porosidad cerrada disponibles como accesorios.
Potente motor para accionar los cepillos cilíndricos
- Trabajo sencillo con poco esfuerzo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|10
|Área de presión
|Baja presión
|Consumo de agua a 4 bar (l/h)
|máx. 180
|Potencia absorbida (kW)
|0,6
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 800
|Ancho útil del cilindro de cepillos (mm)
|300
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1281 x 307 x 350
Scope of supply
- Cepillos cilíndricos para superficies de madera: 2 Unidad(es)
Equipamiento
- 2 boquillas de agua
- Válvula de regulación del caudal de agua
- Borde de reposo
- Empuñadura y mango ergonómicos
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
- Balcón
- Superficies de madera
- Capa verde
- Musgo
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.