Con la limpiadora eléctrica PCL 4, es fácil eliminar a fondo y de manera uniforme la suciedad resistente de las terrazas de madera. Simplemente hay que conectar la limpiadora de terrazas a la manguera de riego y ya se puede comenzar a limpiar. Gracias a la combinación de 2 cepillos cilíndricos giratorios e intercambiables y a la cantidad de agua regulable, la suciedad se disuelve eficazmente a la vez que se recoge. De este modo, la terraza queda impecable en un abrir y cerrar de ojos, y solo se consume el agua estrictamente necesaria para la tarea de limpieza. La anchura y la posición de los rodillos se han diseñado de modo que se puedan limpiar dos lamas hasta el borde de una sola pasada, lo cual supone un ahorro adicional de tiempo. Gracias a los cepillos cilíndricos intercambiables, además de la madera y el WPC, las baldosas de piedra con superficie plana y porosidad cerrada también pueden limpiarse a fondo y con suavidad.