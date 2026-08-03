Hidrolimpiadora G 4.10 M
Limpiadora de alta presión accionada por gasolina
Para aquellos usuarios que valoran no depender de la red eléctrica durante la limpieza. Esta clase es un verdadero todoterreno con características energéticas extraordinarias.
Características y ventajas
Independencia de la corriente
- El potente motor de gasolina es fácil de arrancar y permite limpiar sin depender de la corriente.
Inyector
- A través del inyector especial, los equipos de la gama G absorben el detergente que luego se aplica en el servicio de baja presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (bar/MPa)
|20 - 120 / 2 - 12
|Caudal (l/h)
|420
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia (CV)
|2,8
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Cilindrada (cm³)
|87
|Color
|antracita
|Peso (con embalaje) (kg)
|25,9
|Peso sin accesorios (kg)
|23,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 501 x 584
Scope of supply
- Manguera de alta presión: 6 m
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
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