Hidrolimpiadora G 7.10 M

Limpiadora de alta presión accionada por gasolina

Para aquellos usuarios que valoran no depender de la red eléctrica durante la limpieza. Esta clase es un verdadero todoterreno con características energéticas extraordinarias.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (bar/MPa) 20 - 160 / 2 - 16
Caudal (l/h) 470
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia (CV) 5,5
Tipo de accionamiento Gasolina
Cilindrada (cm³) 160
Color antracita
Peso (con embalaje) (kg) 32,9
Peso sin accesorios (kg) 30,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 597 x 547 x 620

Scope of supply

  • Manguera de alta presión: 7.5 m
  • Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
  • Vario Power Jet
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora G 7.10 M
Campos de aplicación
  • Barcas
  • Terraza
  • Vehículos
Accesorios
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