Hidrolimpiadora G 7.10 M
Limpiadora de alta presión accionada por gasolina
Para aquellos usuarios que valoran no depender de la red eléctrica durante la limpieza. Esta clase es un verdadero todoterreno con características energéticas extraordinarias.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (bar/MPa)
|20 - 160 / 2 - 16
|Caudal (l/h)
|470
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia (CV)
|5,5
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Cilindrada (cm³)
|160
|Color
|antracita
|Peso (con embalaje) (kg)
|32,9
|Peso sin accesorios (kg)
|30,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|597 x 547 x 620
Scope of supply
- Manguera de alta presión: 7.5 m
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Vario Power Jet
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Barcas
- Terraza
- Vehículos
Accesorios
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