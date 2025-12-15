Compacta, versátil y robusta, la K 2.350 con ruedas es ideal para el uso ocasional en el hogar. Esta práctica limpiadora de alta presión está diseñada para facilitar su transporte y movilidad. Adecuada, por ejemplo, para limpiar coches, muebles de jardín o patios. La carcasa de plástico reciclable resistente a los golpes evita que las partículas de suciedad dañen el motor y la bomba. Una válvula de seguridad evita la sobrecarga de presión. Un presostato de control conecta y desconecta el motor al pulsar y soltar el gatillo de la pistola. Máquina de alto rendimiento con bomba N-Cor de alta calidad. Un sistema inyector de detergente suministra detergente a la zona que se está limpiando también a baja presión. Un gran interruptor de encendido/apagado, ruedas de marcha suave, un práctico compartimento a bordo para accesorios para lanzas y una pistola de gatillo de diseño ergonómico son otras características de la K 2.360.