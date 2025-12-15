Hidrolimpiadora K 2.350
Móvil y compacta: la todoterreno para uso ocasional. Perfecta para la suciedad ligera (por ejemplo, muebles de jardín, bicicletas y pequeñas zonas de la casa). Ideal como segunda máquina.
Compacta, versátil y robusta, la K 2.350 con ruedas es ideal para el uso ocasional en el hogar. Esta práctica limpiadora de alta presión está diseñada para facilitar su transporte y movilidad. Adecuada, por ejemplo, para limpiar coches, muebles de jardín o patios. La carcasa de plástico reciclable resistente a los golpes evita que las partículas de suciedad dañen el motor y la bomba. Una válvula de seguridad evita la sobrecarga de presión. Un presostato de control conecta y desconecta el motor al pulsar y soltar el gatillo de la pistola. Máquina de alto rendimiento con bomba N-Cor de alta calidad. Un sistema inyector de detergente suministra detergente a la zona que se está limpiando también a baja presión. Un gran interruptor de encendido/apagado, ruedas de marcha suave, un práctico compartimento a bordo para accesorios para lanzas y una pistola de gatillo de diseño ergonómico son otras características de la K 2.360.
Características y ventajas
Orden gracias al ganchoAmplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.
Máximo rendimiento de limpiezaEl equipamiento de todas las hidrolimpiadoras de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.
Bomba axial de tres émbolosNo necesita ningún tipo de mantenimiento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presión (bar/MPa)
|máx. 110 / máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|328 x 258 x 661
Scope of supply
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.