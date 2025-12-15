Hidrolimpiadora K 2.350

Móvil y compacta: la todoterreno para uso ocasional. Perfecta para la suciedad ligera (por ejemplo, muebles de jardín, bicicletas y pequeñas zonas de la casa). Ideal como segunda máquina.

Compacta, versátil y robusta, la K 2.350 con ruedas es ideal para el uso ocasional en el hogar. Esta práctica limpiadora de alta presión está diseñada para facilitar su transporte y movilidad. Adecuada, por ejemplo, para limpiar coches, muebles de jardín o patios. La carcasa de plástico reciclable resistente a los golpes evita que las partículas de suciedad dañen el motor y la bomba. Una válvula de seguridad evita la sobrecarga de presión. Un presostato de control conecta y desconecta el motor al pulsar y soltar el gatillo de la pistola. Máquina de alto rendimiento con bomba N-Cor de alta calidad. Un sistema inyector de detergente suministra detergente a la zona que se está limpiando también a baja presión. Un gran interruptor de encendido/apagado, ruedas de marcha suave, un práctico compartimento a bordo para accesorios para lanzas y una pistola de gatillo de diseño ergonómico son otras características de la K 2.360.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 2.350: Orden gracias al gancho
Orden gracias al gancho
Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.
Hidrolimpiadora K 2.350: Máximo rendimiento de limpieza
Máximo rendimiento de limpieza
El equipamiento de todas las hidrolimpiadoras de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.
Hidrolimpiadora K 2.350: Bomba axial de tres émbolos
Bomba axial de tres émbolos
No necesita ningún tipo de mantenimiento.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presión (bar/MPa) máx. 110 / máx. 11
Caudal (l/h) máx. 360
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 5,7
Peso con embalaje incluido (kg) 7,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 328 x 258 x 661

Scope of supply

  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 4 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Aplicación de detergente mediante: Aspiración
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 2.350
Accesorios
Encontrar pieza

