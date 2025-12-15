Hidrolimpiadora K 2 Basic Black

Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de un asa para facilitar el transporte y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Perfecta para limpiar garajes, patios, coches, bicicletas, motos y objetos de jardín. Compacta y fácil de guardar, ya que ocupa poco espacio. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
  • Alto rendimiento de limpieza.
  • Menos consumo energético.
  • Permite un manejo cómodo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 50 - 60
Presión (PSI/bar) 1600 / 110
Caudal (l/h) 280
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1200
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 3,8
Peso con embalaje incluido (kg) 5,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 187 x 281 x 442

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Manguera de alta presión: 3 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Accesorios
