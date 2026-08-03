Hidrolimpiadora K 2 Car&Garden
Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de asa y ruedas para un transporte fácil y práctico, y de un portaaccesorios para facilitar la organización.
Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de un asa y ruedas para un transporte fácil y práctico, y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Lleve la limpiadora donde la necesite sin esfuerzo. Perfecta para limpiar garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, paredes, zonas de piscina y elementos de jardín. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
- Alto rendimiento de limpieza.
- Menos consumo energético.
- Permite un manejo cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Presión (PSI/bar)
|1600 / 110
|Caudal (l/h)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia absorbida (W)
|1200
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|7,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|255 x 281 x 798
Scope of supply
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
- Manguera de riego: 10 m
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Motos y ciclomotores
- Superficies en casa y el jardín
- Escaleras exteriores
- Muros de piedra y de jardín
- Puertas de garajes
- Vehículos
Accesorios
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