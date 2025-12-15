Hidrolimpiadora K 2 Dakar
Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de un asa y ruedas para facilitar su transporte y un portaaccesorios para organizarla fácilmente.
Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Lleve la limpiadora donde la necesite sin esfuerzo. Perfecta para limpiar garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, paredes, zonas de piscina y elementos de jardín. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
- Alto rendimiento de limpieza.
- Menos consumo energético.
- Permite un manejo cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 50 - 60
|Presión (PSI/bar)
|1600 / 110
|Caudal (l/h)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1200
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|255 x 281 x 798
Scope of supply
- Prolongación de tubos pulverizadores
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
