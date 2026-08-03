Hidrolimpiadora K 2 Full Control *PE
La limpiadora de alta presión Kärcher K 2 Full Control con regulación de la presión precisa para suciedad ligera en, por ejemplo, bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín. Rendimiento de superficie de 20 m²/h.
El equipamiento de la K 2 Full Control incluye dos ruedas de marcha suave, una manguera de alta presión de 4 m, una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra suciedad resistente, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad. La lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power cuenta con los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD, así como con el modo de limpieza (MIX), que se pueden ajustar cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power. Los símbolos indican los campos de aplicación óptimos de los niveles de presión. La limpiadora de alta presión ha sido desarrollada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa, por ejemplo, en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín.
Características y ventajas
Lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power y boquilla turboTres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie. Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado. El nivel de presión se muestra mediante símbolos en la lanza pulverizadora.
Sujeciones para accesorios, pistola de alta presión y cableLas lanzas pulverizadoras siempre están al alcance de la mano y, una vez realizado el trabajo, todo puede almacenarse en el equipo ocupando poco espacio. Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.
Uso de detergentesManguera de aspiración para el uso de detergentes. Los detergentes de Kärcher incrementan la eficacia y prolongan con protección y conservación la satisfacción con el resultado.
Asa telescópica
- Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
- Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Sistema Quick Connect
- Para una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 110 / 2 - máx. 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia absorbida (kW)
|1,4
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|247 x 280 x 586
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora Click Vario Power
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 4 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Aspiración
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
Accesorios
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