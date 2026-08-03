El equipamiento de la K 2 Full Control incluye dos ruedas de marcha suave, una manguera de alta presión de 4 m, una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra suciedad resistente, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad. La lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power cuenta con los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD, así como con el modo de limpieza (MIX), que se pueden ajustar cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power. Los símbolos indican los campos de aplicación óptimos de los niveles de presión. La limpiadora de alta presión ha sido desarrollada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa, por ejemplo, en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín.