Hidrolimpiadora K 2 *PE

Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de asa y ruedas para un transporte fácil y práctico, y de un portaaccesorios para facilitar la organización.

Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria. Dispone de un asa y ruedas para un transporte fácil y práctico, y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Lleve la limpiadora donde la necesite sin esfuerzo. Perfecta para limpiar garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, paredes, zonas de piscina y elementos de jardín. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Características y ventajas
Chorro plano de alta presión
  • Alto rendimiento de limpieza.
  • Menos consumo energético.
  • Permite un manejo cómodo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Presión (PSI/bar) 1600 / 110
Caudal (l/h) 280
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia absorbida (W) 1200
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 4,5
Peso (con embalaje) (kg) 6,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 255 x 281 x 798

Scope of supply

  • Prolongación de tubos pulverizadores
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 4 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 2 *PE
Hidrolimpiadora K 2 *PE
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Motos y ciclomotores
  • Superficies en casa y el jardín
  • Escaleras exteriores
  • Muros de piedra y de jardín
  • Puertas de garajes
  • Vehículos
Accesorios
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