Hidrolimpiadora K 3
K 3: hidrolimpiadora idónea para usos ocasionales. Se presenta como el ayudante más eficaz en casos de suciedad ligera en bicicletas, vallas, motocicletas, etc.
Con la hidrolimpiadora K3 podrás decir adiós a la suciedad superficial. La hidrolimpiadora está equipada con una pistola con Quick Connect y 6 m de manguera de alta presión, por lo que es idónea para usos ocasionales en el hogar y se encarga de obtener unas superficies relucientes tanto en bicicletas como en vallas y motocicletas. La lanza Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de forma muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a la superficie. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La bomba queda protegida en el «K3» mediante un filtro de agua, lo que aumenta su vida útil.
Características y ventajas
Quick ConnectLa manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Limpia solución de depósitoEl práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
Orden gracias al ganchoAmplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
|Caudal (l/h)
|máx. 380
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|275 x 279 x 803
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito
- Filtro de agua integrado
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.