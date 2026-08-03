Hidrolimpiadora K 3 Black Edition*PE
Hidrolimpiadora de alta presión ideal para la limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte de accesorios facilitando la organización.
Hidrolimpiadora de alta presión ideal para la limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte de accesorios que facilitan la organización. Perfecta para la limpieza de garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, piscinas y zonas ajardinadas. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Presión (PSI/bar)
|1700 / 120
|Caudal (l/h)
|330
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia absorbida (W)
|1500
|Color
|amarillo
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,9
Scope of supply
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
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