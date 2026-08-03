Hidrolimpiadora K 3 Black Edition*PE

Hidrolimpiadora de alta presión ideal para la limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte de accesorios facilitando la organización.

Hidrolimpiadora de alta presión ideal para la limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas que facilitan el transporte, soporte de accesorios que facilitan la organización. Perfecta para la limpieza de garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, piscinas y zonas ajardinadas. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Presión (PSI/bar) 1700 / 120
Caudal (l/h) 330
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia absorbida (W) 1500
Color amarillo
Peso (con embalaje) (kg) 8,9

Scope of supply

  • Cepillo de lavado
  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
  • Vario Power Jet
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 3 Black Edition*PE
Accesorios
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