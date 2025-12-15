La K 3 Premium con motor refrigerado por agua dispone de un asa telescópica, una pistola con Quick Connect, una manguera de alta presión de 6 m y un filtro de agua para proteger la bomba de las partículas de suciedad. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite ajustar la presión con un simple giro, y la boquilla turbo extremadamente fuerte elimina incluso la suciedad más incrustada gracias al chorro concentrado giratorio. En pocas palabras: la K 3 Premium es el equipo ideal para suciedad ligera, como la que se encuentra por ejemplo en coches, vallas de jardín o bicicletas.