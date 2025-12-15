Hidrolimpiadora K 3 Premium

La K 3 Premium dispone de un motor refrigerado por agua y está equipada con un depósito de detergente, una manguera de 6 m, filtro de agua, una lanza pulverizadora Vario Power, una pistola Quick Connect y una boquilla turbo.

La K 3 Premium con motor refrigerado por agua dispone de un asa telescópica, una pistola con Quick Connect, una manguera de alta presión de 6 m y un filtro de agua para proteger la bomba de las partículas de suciedad. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite ajustar la presión con un simple giro, y la boquilla turbo extremadamente fuerte elimina incluso la suciedad más incrustada gracias al chorro concentrado giratorio. En pocas palabras: la K 3 Premium es el equipo ideal para suciedad ligera, como la que se encuentra por ejemplo en coches, vallas de jardín o bicicletas.

Características y ventajas
Quick Connect
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Limpia solución de depósito
  • El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
Motor refrigerado por agua
  • Especialmente potente.
Enrollador de mangueras y gancho para cables
  • Práctico almacenaje del cable.
Sistema Plug 'n' Clean
  • Colocación y cambio del detergente con una sola maniobra. Con regulación de la cantidad de detergente.
Bomba axial de tres émbolos
  • No necesita ningún tipo de mantenimiento.
Válvula de seguridad y función de parada del motor
  • Protección segura contra sobrecargas de presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (bar/MPa) 20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal (l/h) máx. 380
Rendimiento en superficie (m²/h) 25
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 1,6
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 9,6
Peso con embalaje incluido (kg) 13
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 285 x 331 x 563

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Depósito
  • Asa telescópica
  • Motor refrigerado por agua
  • Filtro de agua integrado
Hidrolimpiadora K 3 Premium
Hidrolimpiadora K 3 Premium
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Superficies en casa y el jardín
  • Motos y ciclomotores
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Busca una solución de limpieza económica y eficiente?

Encuentra el equipo ideal en nuestra tienda para limpiar cualquier ambiente con máxima agilidad y practicidad!



Ver tienda virtual
Loja Kärcher