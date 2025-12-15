Hidrolimpiadora K 3 Premium
La K 3 Premium dispone de un motor refrigerado por agua y está equipada con un depósito de detergente, una manguera de 6 m, filtro de agua, una lanza pulverizadora Vario Power, una pistola Quick Connect y una boquilla turbo.
La K 3 Premium con motor refrigerado por agua dispone de un asa telescópica, una pistola con Quick Connect, una manguera de alta presión de 6 m y un filtro de agua para proteger la bomba de las partículas de suciedad. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite ajustar la presión con un simple giro, y la boquilla turbo extremadamente fuerte elimina incluso la suciedad más incrustada gracias al chorro concentrado giratorio. En pocas palabras: la K 3 Premium es el equipo ideal para suciedad ligera, como la que se encuentra por ejemplo en coches, vallas de jardín o bicicletas.
Características y ventajas
Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Limpia solución de depósito
- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
Motor refrigerado por agua
- Especialmente potente.
Enrollador de mangueras y gancho para cables
- Práctico almacenaje del cable.
Sistema Plug 'n' Clean
- Colocación y cambio del detergente con una sola maniobra. Con regulación de la cantidad de detergente.
Bomba axial de tres émbolos
- No necesita ningún tipo de mantenimiento.
Válvula de seguridad y función de parada del motor
- Protección segura contra sobrecargas de presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
|Caudal (l/h)
|máx. 380
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,6
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|9,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|13
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|285 x 331 x 563
Scope of supply
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Depósito
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
Accesorios
