Hidrolimpiadora K 5 Power Control
Para un control aún mayor: la hidrolimpiadora K 5 Power Control con asesor a través de la aplicación, pistola G 160 Q Power Control, lanza pulverizadora Vario Power y sistema Plug 'n' Clean de Kärcher.
Para garantizar un mejor control de numerosas situaciones y objetos de limpieza diferentes, se proporciona un asesoramiento óptimo al usuario a través del asesor de la aplicación Home & Garden de Kärcher, que ofrece consejos y trucos sobre el uso del equipo. El asesor indica el nivel de presión óptimo para el objeto de limpieza seleccionado. Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede ajustar fácilmente la presión de forma manual. Además, la aplicación cuenta con otras funciones útiles, como instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. El equipo destaca también por la pistola G 160 Q Power Control y la boquilla turbo. Otros detalles de equipamiento son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean para cambiar de detergente de forma rápida e impecable, el asa telescópica de aluminio de alta calidad para facilitar el transporte y el almacenamiento en poco espacio, el sistema Quick Connect para conectar y desconectar, sin esfuerzo y en poco tiempo, la manguera de alta presión del equipo y la pistola, así como la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes KärcherInnovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher. Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión. Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Asa telescópica de aluminio de alta calidad
- Adaptable para distintas estaturas.
- La altura del asa telescópica se modifica tirando.
- Empuñadura completamente plegable para un almacenamiento con ahorro de espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia absorbida (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|16,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos
- Escaleras exteriores
- Vehículos medianos y furgonetas
- Muros de piedra y de jardín
- Fachada
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