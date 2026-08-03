Para garantizar un mejor control de numerosas situaciones y objetos de limpieza diferentes, se proporciona un asesoramiento óptimo al usuario a través del asesor de la aplicación Home & Garden de Kärcher, que ofrece consejos y trucos sobre el uso del equipo. El asesor indica el nivel de presión óptimo para el objeto de limpieza seleccionado. Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede ajustar fácilmente la presión de forma manual. Además, la aplicación cuenta con otras funciones útiles, como instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación y el portal de servicio Kärcher. El equipo destaca también por la pistola G 160 Q Power Control y la boquilla turbo. Otros detalles de equipamiento son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean para cambiar de detergente de forma rápida e impecable, el asa telescópica de aluminio de alta calidad para facilitar el transporte y el almacenamiento en poco espacio, el sistema Quick Connect para conectar y desconectar, sin esfuerzo y en poco tiempo, la manguera de alta presión del equipo y la pistola, así como la posición de estacionamiento para tener el accesorio siempre a mano.