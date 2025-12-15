La hidrolimpiadora K 5 Premium Smart Control se puede conectar con la App Home & Garden de Kärcher gracias al Bluetooth integrado. La App ofrece numerosas funciones útiles: asesor de trabajo con valiosos consejos y trucos para conseguir resultados de limpieza más eficientes, instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación. Podrás acceder a una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. Además, el equipo cuenta con un modo Boost que ofrece potencia extra, la pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD y la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Los ajustes de presión se realizan directamente en la propia pistola o se transfieren a la pistola desde la App. A través del display LCD de la pistola se puede comprobar cual es el nivel de presión ajustado, si es posible activar el modo Boost o si el equipo se encuentra en modo de reposo. Otros detalles de equipamiento son el enrollador para la manguera, el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite cambiar sin esfuerzo las diferentes botellas de detergente, un asa de alumino regulable en altura y la posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.