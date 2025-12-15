Hidrolimpiadora K 5 Premium Smart Control
K 5 Premium Smart Control: la nueva hidrolimpiadora que puedes conectar con el smartphone a través de Bluetooth o la App Home & Garden que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos. Con modo Boost que aporta un extra de potencia para la eliminacion de la suciedad más resistente. Incluye pistola G 180 Q Smart Control, lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 y enrollador de mangueras. Motor refrigerado por agua.
La hidrolimpiadora K 5 Premium Smart Control se puede conectar con la App Home & Garden de Kärcher gracias al Bluetooth integrado. La App ofrece numerosas funciones útiles: asesor de trabajo con valiosos consejos y trucos para conseguir resultados de limpieza más eficientes, instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación. Podrás acceder a una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. Además, el equipo cuenta con un modo Boost que ofrece potencia extra, la pistola G 180 Q Smart Control con pantalla LCD y la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1. Los ajustes de presión se realizan directamente en la propia pistola o se transfieren a la pistola desde la App. A través del display LCD de la pistola se puede comprobar cual es el nivel de presión ajustado, si es posible activar el modo Boost o si el equipo se encuentra en modo de reposo. Otros detalles de equipamiento son el enrollador para la manguera, el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite cambiar sin esfuerzo las diferentes botellas de detergente, un asa de alumino regulable en altura y la posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.
Características y ventajas
Conexión por Bluetooth con la aplicación Home & Garden
- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- La aplicación transmite la presión óptima a la limpiadora de alta presión mediante Bluetooth.
Modo Boost con extra de potencia para eliminar la suciedad
- El modo Boost aporta un extra de potencia que mejora la eficacia de limpieza y ahorra tiempo.
- Permite una limpieza eficaz de zonas puntuales con suciedad resistente.
Pistola Smart Control y lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1
- Pistola con display LCD y teclas para la regulación de la presión o la dosificación del detergente.
- La Multijet regulable 3 en 1 incorpora tras boquillas diferentes para un reemplazo sencillo.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Enrollador de mangueras para manejo cómodo
- La manguera de alta presión se almacena perfectamente protegida y en poco espacio.
- Trabajo cómodo: manguera siempre a mano gracias al enrollado y desenrollado fácil.
- Centro de gravedad bajo para un apoyo estable incluso en superficies inclinadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
- Conexión vía Bluetooth
- Manejo mediante la aplicación
- Smart Services / Features en la aplicación
Videos
Accesorios
Encontrar pieza
