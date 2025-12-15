Rendimiento que entusiasma: la K 5 WCM, con su potente motor refrigerado por agua y de larga vida útil elimina la suciedad en un abrir y cerrar de ojos. Con las lanzas pulverizadoras incluidas se limpian caminos, terrazas y vehículos en un abrir y cerrar de ojos. Para una limpieza efectiva y delicada, la presión se puede regular cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power. Otras características excelentes son la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio y un filtro de agua integrado que protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad.