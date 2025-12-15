Hidrolimpiadora K 5 WCM
Potencia convincente: la hidrolimpiadora K 5 WCM con un potente motor refrigerado por agua es óptima para la suciedad en caminos, terrazas y vehículos.
Rendimiento que entusiasma: la K 5 WCM, con su potente motor refrigerado por agua y de larga vida útil elimina la suciedad en un abrir y cerrar de ojos. Con las lanzas pulverizadoras incluidas se limpian caminos, terrazas y vehículos en un abrir y cerrar de ojos. Para una limpieza efectiva y delicada, la presión se puede regular cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power. Otras características excelentes son la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio y un filtro de agua integrado que protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad.
Características y ventajas
Manguera de aspiración de detergente integrada
- Uso cómodo y sencillo de detergentes.
- Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y orden
- La manguera, la lanza pulverizadora y el cable se pueden almacenar directamente en el equipo.
Manguera de alta presión PremiumFlex
- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Sistema Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|15,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
- Motor refrigerado por agua
- Material de bombeo: Aluminio
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
