Hidrolimpiadora K 5 WCM

Potencia convincente: la hidrolimpiadora K 5 WCM con un potente motor refrigerado por agua es óptima para la suciedad en caminos, terrazas y vehículos.

Rendimiento que entusiasma: la K 5 WCM, con su potente motor refrigerado por agua y de larga vida útil elimina la suciedad en un abrir y cerrar de ojos. Con las lanzas pulverizadoras incluidas se limpian caminos, terrazas y vehículos en un abrir y cerrar de ojos. Para una limpieza efectiva y delicada, la presión se puede regular cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power. Otras características excelentes son la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio y un filtro de agua integrado que protege la bomba de forma fiable frente a las partículas de suciedad.

Características y ventajas
Manguera de aspiración de detergente integrada
  • Uso cómodo y sencillo de detergentes.
  • Los detergentes Kärcher (disponibles opcionalmente) aumentan la eficiencia y permiten disfrutar de los resultados durante más tiempo gracias a su efecto protector y conservador.
Limpieza y orden
  • La manguera, la lanza pulverizadora y el cable se pueden almacenar directamente en el equipo.
Manguera de alta presión PremiumFlex
  • La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
  • Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.
Sistema Quick Connect
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Presión (bar/MPa) 20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
Caudal (l/h) máx. 500
Rendimiento en superficie (m²/h) 40
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (kW) 2,1
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 12,5
Peso con embalaje incluido (kg) 15,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 8 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Aplicación de detergente mediante: Manguera de aspiración
  • Motor refrigerado por agua
  • Material de bombeo: Aluminio
  • Filtro de agua integrado
  • Aspiración de agua
Videos
Accesorios
