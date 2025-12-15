Hidrolimpiadora Kärcher Compacta
La hidrolimpiadora de alta presión Kärcher Compacta proporciona una limpieza rápida y sin esfuerzo para las tareas cotidianas. Es una máquina ideal para quienes buscan un equipo fácil de usar, transportar y almacenar.
La Kärcher Compacta, con 1.500 psi de presión, ayuda a eliminar la suciedad más difícil de su bicicleta, coche, casa, jardín, garaje y mucho más. La Hidrolimpiadora viene con una lanza de chorro recto ajustable que se adapta al tipo de limpieza requerido. para adaptarse al tipo de limpieza requerido, y un aplicador de detergente que hace que eliminar la suciedad sea aún más fácil. aún más fácil. Todo ello permite ahorrar tiempo y agua en comparación con el uso de una manguera de jardín convencional. manguera de jardín convencional
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (PSI)
|1500
|Caudal (l/h)
|300
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Cable de conexión (m)
|5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 210 x 200
