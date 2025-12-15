Para todo aquel que necesite una solución de limpieza en movimiento que se pueda guardar y transportar en los espacios más reducidos: la compacta y ligera hidrolimpiadora OC 3 Foldable de Kärcher dispone de un depósito de agua plegable. Se pliega en un formato compacto en un abrir y cerrar de ojos y permite ahorrar espacio. Con su batería de iones de litio, el equipo sin conexión a la corriente está listo para su uso en cualquier lugar y en cualquier momento y sin ninguna preparación laboriosa, basta con llenarlo de agua y empezar. Un indicador LED informa del estado de carga de la batería. La manguera de presión flexible de 1,8 metros de longitud garantiza una libertad de movimiento óptima durante la limpieza. Ya sea en el camping, después de un paseo en bicicleta o en el jardín de casa, la limpiadora portátil es la solución ideal para una limpieza rápida. Existe una amplia gama de accesorios opcionales para ampliar el abanico de aplicaciones.