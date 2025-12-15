Hidrolimpiadora móvil OC 3 Foldable
Con depósito de agua plegable, fácil de transportar, fácil de guardar y versátil: la limpiadora portátil OC 3 Foldable con batería de iones de litio para una limpieza móvil.
Para todo aquel que necesite una solución de limpieza en movimiento que se pueda guardar y transportar en los espacios más reducidos: la compacta y ligera hidrolimpiadora OC 3 Foldable de Kärcher dispone de un depósito de agua plegable. Se pliega en un formato compacto en un abrir y cerrar de ojos y permite ahorrar espacio. Con su batería de iones de litio, el equipo sin conexión a la corriente está listo para su uso en cualquier lugar y en cualquier momento y sin ninguna preparación laboriosa, basta con llenarlo de agua y empezar. Un indicador LED informa del estado de carga de la batería. La manguera de presión flexible de 1,8 metros de longitud garantiza una libertad de movimiento óptima durante la limpieza. Ya sea en el camping, después de un paseo en bicicleta o en el jardín de casa, la limpiadora portátil es la solución ideal para una limpieza rápida. Existe una amplia gama de accesorios opcionales para ampliar el abanico de aplicaciones.
Características y ventajas
Baja presión eficaz y suaveVentaja de la baja presión: limpieza eficaz y al mismo tiempo muy suave, ideal para superficies sensibles. La boquilla estándar con chorro plano limpia de forma fiable y precisa incluso los lugares de difícil acceso. La boquilla de chorro cónico es adecuada para una limpieza aún más delicada, por ejemplo, de las patas de los perros.
Innovador depósito plegableGran capacidad (8 l) del depósito de agua flexible, que puede plegarse en un formato compacto mínimo para facilitar el transporte y ahorrar espacio de almacenamiento. Ocupa menos espacio: la manguera y la pistola se guardan en el equipo plegado de forma compacta.
Batería integrada de iones de litioMovilidad de limpieza en todo momento sin conexión a la corriente. Larga autonomía de la batería para un uso repetido, sin carga intermedia. El indicador LED señala cuándo hay que cargar la batería. El terminal de carga USB de tipo C del equipo permite una carga flexible incluso en movimiento, por ejemplo, en el coche o en la batería externa.
Manejo fácil y cómodo
- Listo para usar en cualquier lugar y en cualquier momento y sin una preparación laboriosa, basta con llenarlo de agua y empezar.
- Asa de transporte ergonómica con fijación de manguera para facilitar el transporte.
- El depósito de agua puede llenarse fácil y cómodamente gracias a la gran abertura.
Amplia selección de accesorios
- Numerosos accesorios opcionales para ampliar la gama de aplicaciones.
- El accesorio adecuado para cada tarea de limpieza (ya sean bicicletas, equipamiento de actividades al aire libre, muebles de jardín, perros y mucho más).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Área de presión
|Baja presión
|Caudal (l/min)
|máx. 2
|Equipo a batería
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Autonomía de la batería (min)
|máx. 15
|Tiempo de carga de la batería (h)
|2,25
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|305 x 298 x 271
Scope of supply
- Cargador: Cable de carga USB-C de 5 V / 2 A + adaptador (1 pieza cada uno)
- Batería de iones de litio
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Volumen del depósito de agua: 8 l
- Longitud de la manguera: 1.8 m
- Tipo de manguera: Manguera flexible de baja presión
- Filtro de agua integrado
- Pistola a presión: Pistola de baja presión
- Filtro de equipo
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Equipamiento deportivo (tabla de surf, kayak, tabla de paddle surf)
- Mascotas / perros
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Zapatos / calzado de senderismo
- Equipos y herramientas de jardín
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Jardineras
