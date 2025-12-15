Limpiadora-aspiradora de vapor SV 7

Aplicar vapor, aspirar y secar en un solo paso: la limpiadora-aspiradora con vapor SV 7 combina multifuncionalidad y máxima comodidad en un solo equipo.

La limpiadora-aspiradora con vapor SV 7 de Kärcher reúne las ventajas de las limpiadoras de vapor con los puntos fuertes de las aspiradoras en seco. Aspira, p. ej., las migas del suelo, friega y por último seca el suelo. Y todo ello de forma cómoda, en un solo paso de trabajo. Con estos convincentes equipos multiuso y los correspondientes accesorios, tener la casa limpia está al alcance de cualquiera, de forma sencilla, cómoda, rápida y sin productos químicos.

Características y ventajas
Limpiadora-aspiradora de vapor SV 7: Equipo 3 en 1
Equipo 3 en 1
Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso.
Limpiadora-aspiradora de vapor SV 7: Sistema de filtros múltiple
Sistema de filtros múltiple
Los filtros de agua, suciedad gruesa, espuma y EPA* (*EN 1822:1998) eliminan incluso las partículas más pequeñas.
Limpiadora-aspiradora de vapor SV 7: Cómoda boquilla para suelos
Cómoda boquilla para suelos
Cambio rápido y sencillo de los tres usos diferentes de la boquilla para todo tipo de alfombras y suelos duros.
Manejo sencillo
  • La potencia de aspiración se controla mediante el asa y el caudal de vapor se puede regular en el equipo.
Regulación de la potencia de aspiración en cuatro etapas
  • La potencia de aspiración puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Regulación del caudal de vapor en cinco etapas
  • El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Vapor sin interrupción
  • Para poder trabajar sin interrupciones, es posible rellenar el depósito en cualquier momento de forma rápida y sencilla.
Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
  • Óptima recogida del cable para almacenar el equipo ocupando poco espacio.
Seguro para niños
  • Bloqueo de la función de vaporización para proteger contra el uso inadecuado.
Múltiples aplicaciones
  • El equipo multifunción con una amplia gama de accesorios resulta ideal para un uso sin productos químicos en toda la casa.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. potencia (W) 2200
Capacidad de llenado de agua de la caldera (l) 0,45
Máx. presión de vapor (bar) máx. 4
Filtro de agua (l) 1,2
Vacío (mbar/kPa) 210 / 21
Longitud del cable (m) 6
Tiempo de calentamiento (min) 5
Contenido del depósito (l) 0,5
Descarga de vapor (g/min) 80
Sistema de filtros Filtro de agua y filtro HEPA
Potencia calorífica (W) 1100
Llenado permanente
Volumen de aspiración adicional (l) 0,6
Color blanco
Peso sin accesorios (kg) 9,4
Peso con embalaje incluido (kg) 15,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
  • Kit de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor: Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m cada uno
  • Boquilla manual con función de aspiración de vapor: Combinable con boquilla para limpieza de ventanas (grande y pequeña), accesorio de corona de cepillos o paño de rizo
  • Boquilla de chorro concentrado de aspiración de vapor: Combinable con una prolongación y cepillos redondos (cuatro colores diferentes)
  • Boquilla para tapicerías (pequeña y grande)
  • Boquilla de ranuras, pincel para muebles
  • Antiespumante «FoamStop»
  • Recipiente de medición, cepillo de limpieza, bolsa para accesorios
  • boquilla para limpieza de ventanas pequeña y grande
  • Fundas de rizo: 1 Unidad(es)
  • Juego de cepillos redondos
  • accesorio de corona de cerdas
  • Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es), 0.5 m
  • Manguera de vapor con asa

Equipamiento

  • Seguro para niños
  • Válvula de seguridad
  • Regulación del caudal de vapor: en el equipo (cinco niveles)
  • Regulación de la potencia de aspiración: en el asa (cuatro niveles)
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Manguera de vapor con pistola: 1.75 m
Limpiadora-aspiradora de vapor SV 7
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.