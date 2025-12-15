Limpiadora-aspiradora de vapor SV 7
Aplicar vapor, aspirar y secar en un solo paso: la limpiadora-aspiradora con vapor SV 7 combina multifuncionalidad y máxima comodidad en un solo equipo.
La limpiadora-aspiradora con vapor SV 7 de Kärcher reúne las ventajas de las limpiadoras de vapor con los puntos fuertes de las aspiradoras en seco. Aspira, p. ej., las migas del suelo, friega y por último seca el suelo. Y todo ello de forma cómoda, en un solo paso de trabajo. Con estos convincentes equipos multiuso y los correspondientes accesorios, tener la casa limpia está al alcance de cualquiera, de forma sencilla, cómoda, rápida y sin productos químicos.
Características y ventajas
Equipo 3 en 1Limpieza con vapor, aspiración y secado en un solo paso.
Sistema de filtros múltipleLos filtros de agua, suciedad gruesa, espuma y EPA* (*EN 1822:1998) eliminan incluso las partículas más pequeñas.
Cómoda boquilla para suelosCambio rápido y sencillo de los tres usos diferentes de la boquilla para todo tipo de alfombras y suelos duros.
Manejo sencillo
- La potencia de aspiración se controla mediante el asa y el caudal de vapor se puede regular en el equipo.
Regulación de la potencia de aspiración en cuatro etapas
- La potencia de aspiración puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Regulación del caudal de vapor en cinco etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Vapor sin interrupción
- Para poder trabajar sin interrupciones, es posible rellenar el depósito en cualquier momento de forma rápida y sencilla.
Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
- Óptima recogida del cable para almacenar el equipo ocupando poco espacio.
Seguro para niños
- Bloqueo de la función de vaporización para proteger contra el uso inadecuado.
Múltiples aplicaciones
- El equipo multifunción con una amplia gama de accesorios resulta ideal para un uso sin productos químicos en toda la casa.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máx. potencia (W)
|2200
|Capacidad de llenado de agua de la caldera (l)
|0,45
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 4
|Filtro de agua (l)
|1,2
|Vacío (mbar/kPa)
|210 / 21
|Longitud del cable (m)
|6
|Tiempo de calentamiento (min)
|5
|Contenido del depósito (l)
|0,5
|Descarga de vapor (g/min)
|80
|Sistema de filtros
|Filtro de agua y filtro HEPA
|Potencia calorífica (W)
|1100
|Llenado permanente
|Volumen de aspiración adicional (l)
|0,6
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|9,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|15,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
- Kit de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor: Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m cada uno
- Boquilla manual con función de aspiración de vapor: Combinable con boquilla para limpieza de ventanas (grande y pequeña), accesorio de corona de cepillos o paño de rizo
- Boquilla de chorro concentrado de aspiración de vapor: Combinable con una prolongación y cepillos redondos (cuatro colores diferentes)
- Boquilla para tapicerías (pequeña y grande)
- Boquilla de ranuras, pincel para muebles
- Antiespumante «FoamStop»
- Recipiente de medición, cepillo de limpieza, bolsa para accesorios
- boquilla para limpieza de ventanas pequeña y grande
- Fundas de rizo: 1 Unidad(es)
- Juego de cepillos redondos
- accesorio de corona de cerdas
- Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es), 0.5 m
- Manguera de vapor con asa
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el equipo (cinco niveles)
- Regulación de la potencia de aspiración: en el asa (cuatro niveles)
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Manguera de vapor con pistola: 1.75 m
Accesorios
Encontrar pieza
