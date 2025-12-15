Limpiadora de cristales a batería WV 1
Permite limpiar las ventanas sin esfuerzo, sin que queden marcas y 3 veces más rápido: la limpiadora de cristales a batería WV 1 de Kärcher.
En comparación con los métodos convencionales, la limpieza con la práctica limpiadora de cristales a batería WV 1 de Kärcher no deja marcas, se hace sin esfuerzo y es 3 veces más rápida. El agua se aspira de forma fiable del cristal, sin que gotee agua sucia y sin que queden marcas. Además, gracias al cómodo funcionamiento por baterías y al diseño compacto, la WV 1 garantiza la máxima flexibilidad en la limpieza de todas las superficies lisas del hogar.
Características y ventajas
Peso reducidoSe lleva cómodamente con la mano y no produce cansancio.
Compacta y manejableEl equipo manejable de pequeñas dimensiones hace que la limpieza de superficies lisas sea aún más cómoda.
Indicadores led al alcance de la vistaFácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Variedad de aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|250
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|25
|Tiempo de carga de la batería (min)
|150
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 70
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso con batería (kg)
|0,5
|Peso sin accesorios (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
Accesorios
