La WV 5 Plus Anniversary Edition, con motivo del 90.º aniversario de la empresa, es una versión limitada en color con accesorios especiales. Kärcher el creador de la limpiadora de cristales a batería, lanza al mercado un equipo que perfecciona aún más la limpieza de ventanas sin esfuerzo, sin marcas y sin gotas. Con una autonomía de la batería prolongada, es posible realizar actividades de limpieza más largas sin problemas. Gracias al sistema de baterías intercambiables, es posible incluso limpiar ventanas sin interrupciones si se adquiere una segunda batería. El asa del equipo incorpora un componente blando que hace que la WV 5 Plus Anniversary Edition supere en manejabilidad y ergonomía a la serie predecesora. Si se equipa con distanciadores en la boquilla aspiradora, permite obtener mejores resultados de limpieza hasta los bordes de las ventanas. El volumen de suministro incluye una botella pulverizadora, un paño de microfibras, una boquilla aspiradora estrecha para ventanas con travesaños, un rascador de suciedad para eliminar la suciedad persistente y un paño de microfibras adicional con un número especialmente elevado de fibras abrasivas que permite una limpieza óptima de las ventanas desde el exterior.