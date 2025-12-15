Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus Anniversary Edition

La edición limitada WV 5 Plus Anniversary Edition con accesorios especiales, que conmemora el 90.º aniversario de la empresa, permite limpiar los cristales sin dejar marcas en cuestión de segundos y sin goteos.

La WV 5 Plus Anniversary Edition, con motivo del 90.º aniversario de la empresa, es una versión limitada en color con accesorios especiales. Kärcher el creador de la limpiadora de cristales a batería, lanza al mercado un equipo que perfecciona aún más la limpieza de ventanas sin esfuerzo, sin marcas y sin gotas. Con una autonomía de la batería prolongada, es posible realizar actividades de limpieza más largas sin problemas. Gracias al sistema de baterías intercambiables, es posible incluso limpiar ventanas sin interrupciones si se adquiere una segunda batería. El asa del equipo incorpora un componente blando que hace que la WV 5 Plus Anniversary Edition supere en manejabilidad y ergonomía a la serie predecesora. Si se equipa con distanciadores en la boquilla aspiradora, permite obtener mejores resultados de limpieza hasta los bordes de las ventanas. El volumen de suministro incluye una botella pulverizadora, un paño de microfibras, una boquilla aspiradora estrecha para ventanas con travesaños, un rascador de suciedad para eliminar la suciedad persistente y un paño de microfibras adicional con un número especialmente elevado de fibras abrasivas que permite una limpieza óptima de las ventanas desde el exterior.

Características y ventajas
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus Anniversary Edition: Batería extraíble
Batería extraíble
Gracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente, es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus Anniversary Edition: Cómoda limpieza de bordes
Cómoda limpieza de bordes
Gracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener resultados de limpieza perfectos y sin marcas hasta los bordes de las ventanas.
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus Anniversary Edition: Asa cómoda con indicador de estado de carga de la batería
Asa cómoda con indicador de estado de carga de la batería
Gracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha podido mejorar perceptiblemente. Tres luces led indican el estado actual de la batería del equipo.
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
  • En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Agradablemente silenciosa
  • El escaso nivel sonoro de la limpiadora de cristales hace que el trabajo sea aún más agradable.
La original
  • Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
El triple de rápida
  • Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
  • Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
  • Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
Variedad de aplicaciones
  • La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm) 280
Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm) 170
Capacidad del depósito de agua sucia (ml) 100
Autonomía de la batería (min) 35
Tiempo de carga de la batería (min) 185
Tipo de batería Batería extraíble de Li-Ion
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 105
Tensión (V) 100 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color negro
Peso con batería (kg) 0,7
Peso sin accesorios (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 125 x 280 x 325

Scope of supply

  • Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
  • Botella pulverizadora extra con paño de microfibra
  • Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
  • Boquilla de aspiración estrecha
  • Paño de microfibra para el exterior: 1 x
  • Rascador de suciedad

Equipamiento

  • Boquilla de aspiración
  • Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus Anniversary Edition
Campos de aplicación
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Ventana con travesaños
  • Superficies lisas
  • Espejos
  • Mesas de cristal
  • Paredes alicatadas
  • Baldosas
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.