Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus Anniversary Edition
La edición limitada WV 5 Plus Anniversary Edition con accesorios especiales, que conmemora el 90.º aniversario de la empresa, permite limpiar los cristales sin dejar marcas en cuestión de segundos y sin goteos.
La WV 5 Plus Anniversary Edition, con motivo del 90.º aniversario de la empresa, es una versión limitada en color con accesorios especiales. Kärcher el creador de la limpiadora de cristales a batería, lanza al mercado un equipo que perfecciona aún más la limpieza de ventanas sin esfuerzo, sin marcas y sin gotas. Con una autonomía de la batería prolongada, es posible realizar actividades de limpieza más largas sin problemas. Gracias al sistema de baterías intercambiables, es posible incluso limpiar ventanas sin interrupciones si se adquiere una segunda batería. El asa del equipo incorpora un componente blando que hace que la WV 5 Plus Anniversary Edition supere en manejabilidad y ergonomía a la serie predecesora. Si se equipa con distanciadores en la boquilla aspiradora, permite obtener mejores resultados de limpieza hasta los bordes de las ventanas. El volumen de suministro incluye una botella pulverizadora, un paño de microfibras, una boquilla aspiradora estrecha para ventanas con travesaños, un rascador de suciedad para eliminar la suciedad persistente y un paño de microfibras adicional con un número especialmente elevado de fibras abrasivas que permite una limpieza óptima de las ventanas desde el exterior.
Características y ventajas
Batería extraíbleGracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente, es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.
Cómoda limpieza de bordesGracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener resultados de limpieza perfectos y sin marcas hasta los bordes de las ventanas.
Asa cómoda con indicador de estado de carga de la bateríaGracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha podido mejorar perceptiblemente. Tres luces led indican el estado actual de la batería del equipo.
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Agradablemente silenciosa
- El escaso nivel sonoro de la limpiadora de cristales hace que el trabajo sea aún más agradable.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
Variedad de aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm)
|170
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|35
|Tiempo de carga de la batería (min)
|185
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 105
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|negro
|Peso con batería (kg)
|0,7
|Peso sin accesorios (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
- Botella pulverizadora extra con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
- Boquilla de aspiración estrecha
- Paño de microfibra para el exterior: 1 x
- Rascador de suciedad
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Espejos
- Mesas de cristal
- Paredes alicatadas
- Baldosas
Accesorios
