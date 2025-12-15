La compacta limpiadora de vapor manual SC 1 limpia sin productos químicos y se puede utilizar prácticamente en cualquier parte de la casa. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Gracias a su tamaño compacto y manejable, la limpiadora de vapor manual resulta óptima para la limpieza en profundidad rápida. Grifería, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las ranuras y los nichos más pequeños quedan impecables gracias a los diversos accesorios y al potente vapor. La suciedad más resistente y los depósitos de grasa tampoco serán un problema para esta limpiadora de vapor. Gracias a su diseño compacto, el equipo puede guardarse en un espacio reducido en el mismo lugar de uso.