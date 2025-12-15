Limpiadora de vapor SC 1

Gracias a su tamaño reducido, la limpiadora de vapor manual SC 1 es perfecta para la limpieza de mantenimiento rápida y sin productos químicos.

La compacta limpiadora de vapor manual SC 1 limpia sin productos químicos y se puede utilizar prácticamente en cualquier parte de la casa. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Gracias a su tamaño compacto y manejable, la limpiadora de vapor manual resulta óptima para la limpieza en profundidad rápida. Grifería, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las ranuras y los nichos más pequeños quedan impecables gracias a los diversos accesorios y al potente vapor. La suciedad más resistente y los depósitos de grasa tampoco serán un problema para esta limpiadora de vapor. Gracias a su diseño compacto, el equipo puede guardarse en un espacio reducido en el mismo lugar de uso.

Características y ventajas
Limpiadora de vapor SC 1: Potente presión de vapor de 3,0 bar
Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.
Limpiadora de vapor SC 1: Pequeña, manejable y fácilmente almacenable
El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.
Limpiadora de vapor SC 1: Seguro para niños en el equipo
Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Funda para la boquilla manual
  • Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Certificado de ensayo¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) aprox. 20
Potencia calorífica (W) 1200
Máx. presión de vapor (bar) máx. 3
Longitud del cable (m) 4
Tiempo de calentamiento (min) 3
Capacidad de la caldera (l) 0,2
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color blanco
Peso sin accesorios (kg) 1,6
Peso con embalaje incluido (kg) 2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾  En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
  • Boquilla de chorro concentrado
  • Boquilla manual
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
  • Vaso medidor.: 200 ml

Equipamiento

  • Seguro para niños
  • Válvula de seguridad
Limpiadora de vapor SC 1
Campos de aplicación
  • Grifería
  • Lavabos
  • Paredes alicatadas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Campana extractora
  • Placas de cocina
Accesorios
Encontrar pieza

