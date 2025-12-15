Limpiadora de vapor SC 1
Gracias a su tamaño reducido, la limpiadora de vapor manual SC 1 es perfecta para la limpieza de mantenimiento rápida y sin productos químicos.
La compacta limpiadora de vapor manual SC 1 limpia sin productos químicos y se puede utilizar prácticamente en cualquier parte de la casa. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Gracias a su tamaño compacto y manejable, la limpiadora de vapor manual resulta óptima para la limpieza en profundidad rápida. Grifería, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las ranuras y los nichos más pequeños quedan impecables gracias a los diversos accesorios y al potente vapor. La suciedad más resistente y los depósitos de grasa tampoco serán un problema para esta limpiadora de vapor. Gracias a su diseño compacto, el equipo puede guardarse en un espacio reducido en el mismo lugar de uso.
Características y ventajas
Potente presión de vapor de 3,0 barEliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.
Pequeña, manejable y fácilmente almacenableEl equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.
Seguro para niños en el equipoUn sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 20
|Potencia calorífica (W)
|1200
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3
|Longitud del cable (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|3
|Capacidad de la caldera (l)
|0,2
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Boquilla de alto rendimiento
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Vaso medidor.: 200 ml
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
Campos de aplicación
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
Accesorios
