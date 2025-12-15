La limpiadora de vapor básica SC 2 Deluxe, compacta y ligera, dispone de dos posiciones de regulación del vapor para adaptar su intensidad en función de la superficie y el grado de suciedad. Durante una limpieza en profundidad, la limpiadora de vapor de Kärcher elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Y lo hace sin ningún tipo de producto químico. A través de su innovador anillo luminoso LED, la SC 2 Deluxe muestra en todo momento el modo de funcionamiento. Los accesorios pueden guardarse en la bolsa para accesorios. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible asegura la máxima ergonomía y proporciona unos resultados de limpieza perfectos gracias a la tecnología de láminas. El cómodo sistema de cierre de autofijación permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos a la boquilla para suelos y quitarlo sin entrar en contacto con la suciedad. Gracias a sus diversos accesorios, limpia de forma higiénica los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas. Incluso la suciedad resistente se elimina con eficacia.