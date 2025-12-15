Fregona de vapor SC 2 Upright
Con la limpiadora de vapor SC 2 Upright se eliminan hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar.
Vapor frente a la suciedad: la SC 2 Upright de Kärcher limpia suelos duros sellados de cualquier tipo, incluso madera. Gracias a la regulación del caudal de vapor en dos niveles, preajustada de fábrica y fácil de usar, realizando una limpieza en profundidad con la fregona de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras. La fregona de vapor se calienta al instante y está lista en todo momento gracias a un depósito de agua limpia rellenable y extraíble, incluido el cartucho de descalcificación. El estado de servicio del equipo es visible con un código de color en los LED del asa. La combinación permite una limpieza aún más en profundidad y un cambio de paños rápido sin contacto con la suciedad, los paños para suelos de Kärcher se fijan a la boquilla para suelos EasyFix mediante cierre de autofijación.
Características y ventajas
Regulación del caudal de vapor preajustada en 2 niveles para limpiar distintas superficiesPosibilidad de selección de los símbolos de recubrimiento del suelo madera o baldosa para la cantidad de vapor ideal.
Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoriaLimpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integradoGracias al cartucho de descalcificación inteligente, la cal se elimina automáticamente del agua que se introduce en el equipo, lo que multiplica su vida útil. El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo.
Breve tiempo de calentamiento
- Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
Boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible y fijación con velcro del paño para suelos
- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 50
|Potencia calorífica (W)
|1600
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|0,4
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor mínimo por el que se prolonga la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.
Scope of supply
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
Equipamiento
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
Accesorios
