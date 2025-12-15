Vapor frente a la suciedad: la SC 2 Upright EasyFix de Kärcher limpia suelos duros sellados de cualquier tipo, incluso madera. Gracias a la regulación del caudal de vapor en dos niveles, preajustada de fábrica y sumamente fácil de usar, realizando una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras. La limpiadora de vapor se calienta al instante y está lista rápidamente gracias a un depósito de agua limpia rellenable y extraíble, incluido cartucho de descalcificación. El estado de servicio del equipo es visible con un código de color en los LEDs del asa. La combinación lo hace posible: para una limpieza aún más a fondo y un cambio de paños rápido sin contacto con la suciedad, los paños de microfibras de Kärcher se fijan a la boquilla para suelos EasyFix mediante cierre de autofijación.