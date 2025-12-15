Fregona de vapor SC 2 Upright EasyFix

Con la limpiadora de vapor SC 2 Upright EasyFix se eliminan hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar.

Vapor frente a la suciedad: la SC 2 Upright EasyFix de Kärcher limpia suelos duros sellados de cualquier tipo, incluso madera. Gracias a la regulación del caudal de vapor en dos niveles, preajustada de fábrica y sumamente fácil de usar, realizando una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras. La limpiadora de vapor se calienta al instante y está lista rápidamente gracias a un depósito de agua limpia rellenable y extraíble, incluido cartucho de descalcificación. El estado de servicio del equipo es visible con un código de color en los LEDs del asa. La combinación lo hace posible: para una limpieza aún más a fondo y un cambio de paños rápido sin contacto con la suciedad, los paños de microfibras de Kärcher se fijan a la boquilla para suelos EasyFix mediante cierre de autofijación.

Características y ventajas
Posibilidad de selección de los símbolos de recubrimiento del suelo madera o baldosa para la cantidad de vapor ideal.
Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática. El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo.
Breve tiempo de calentamiento
  • Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
  • El parpadeo en color rojo significa que se encuentra en fase de calentamiento y una luz verde permanente indica disposición para el servicio.
Boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible y fijación con velcro del paño para suelos
  • Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
  • Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Certificado de ensayo¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) aprox. 50
Potencia calorífica (W) 1600
Longitud del cable (m) 5
Tiempo de calentamiento (min) 0,5
Contenido del depósito (l) 0,4
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios (kg) 2,5
Peso con embalaje incluido (kg) 4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾  En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • Paño para suelos EasyFix: 1 Unidad(es)
  • Boquilla para suelos: EasyFix

Equipamiento

  • Válvula de seguridad
  • Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
  • Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
Campos de aplicación
  • Suelos duros sellados
  • Suelos duros
