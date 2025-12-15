Fregona de vapor SC 2 Upright EasyFix
Con la limpiadora de vapor SC 2 Upright EasyFix se eliminan hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar.
Vapor frente a la suciedad: la SC 2 Upright EasyFix de Kärcher limpia suelos duros sellados de cualquier tipo, incluso madera. Gracias a la regulación del caudal de vapor en dos niveles, preajustada de fábrica y sumamente fácil de usar, realizando una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras. La limpiadora de vapor se calienta al instante y está lista rápidamente gracias a un depósito de agua limpia rellenable y extraíble, incluido cartucho de descalcificación. El estado de servicio del equipo es visible con un código de color en los LEDs del asa. La combinación lo hace posible: para una limpieza aún más a fondo y un cambio de paños rápido sin contacto con la suciedad, los paños de microfibras de Kärcher se fijan a la boquilla para suelos EasyFix mediante cierre de autofijación.
Características y ventajas
Regulación del caudal de vapor preajustada en 2 niveles para limpiar distintas superficiesPosibilidad de selección de los símbolos de recubrimiento del suelo madera o baldosa para la cantidad de vapor ideal.
Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoriaLimpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integradoGracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática. El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo.
Breve tiempo de calentamiento
- Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
- El parpadeo en color rojo significa que se encuentra en fase de calentamiento y una luz verde permanente indica disposición para el servicio.
Boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible y fijación con velcro del paño para suelos
- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 50
|Potencia calorífica (W)
|1600
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|0,4
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|2,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Paño para suelos EasyFix: 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
Equipamiento
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Suelos duros
