La SC 3 Deluxe Anniversary Edition, con motivo del 90 aniversario de la empresa, es una versión limitada en color con accesorios especiales. La limpiadora de vapor está lista para funcionar tras un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos y elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible y tecnología de láminas garantiza la máxima ergonomía y unos resultados de limpieza perfectos. La boquilla manual flexible, también incluida, permite limpiar a fondo y cómodamente superficies lisas tanto planas como curvas presionándola ligeramente junto con el paño de microfibra de alta calidad, incluso en caso de suciedad persistente. Las dos posiciones de regulación del vapor garantizan siempre una adaptación óptima del caudal de vapor a la superficie y al grado de suciedad. El compartimento para accesorios del equipo permite guardar de manera fácil y segura accesorios, cables y mangueras. Otras características son el cartucho de descalcificación integrado, el depósito de agua rellenable permanentemente para una limpieza sin interrupciones y la tira de luces LED para indicar los modos de funcionamiento.