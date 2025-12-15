Limpiadora de vapor SC 3 Deluxe Anniversary Edition
La SC 3 Deluxe Anniversary Edition limitada con accesorios especiales con motivo del 90 aniversario de la empresa también limpia perfectamente las superficies curvas gracias a la boquilla manual flexible.
La SC 3 Deluxe Anniversary Edition, con motivo del 90 aniversario de la empresa, es una versión limitada en color con accesorios especiales. La limpiadora de vapor está lista para funcionar tras un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos y elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible y tecnología de láminas garantiza la máxima ergonomía y unos resultados de limpieza perfectos. La boquilla manual flexible, también incluida, permite limpiar a fondo y cómodamente superficies lisas tanto planas como curvas presionándola ligeramente junto con el paño de microfibra de alta calidad, incluso en caso de suciedad persistente. Las dos posiciones de regulación del vapor garantizan siempre una adaptación óptima del caudal de vapor a la superficie y al grado de suciedad. El compartimento para accesorios del equipo permite guardar de manera fácil y segura accesorios, cables y mangueras. Otras características son el cartucho de descalcificación integrado, el depósito de agua rellenable permanentemente para una limpieza sin interrupciones y la tira de luces LED para indicar los modos de funcionamiento.
Características y ventajas
Breve tiempo de calentamientoCon un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
Cómodo almacenaje de accesorios y posición de estacionamientoAlmacenaje cómodo de accesorios, tubos de prolongación, cables y manguera de vapor. Posición de estacionamiento para aparcar fácilmente la boquilla para suelos cuando se interrumpe el trabajo.
Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integradoEl depósito puede llenarse en cualquier momento: vapor permanente sin interrupciones de trabajo. Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, la cal se elimina automáticamente del agua que se introduce en el equipo, lo que multiplica su vida útil.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
- Resultados de limpieza óptimos en los más diversos suelos duros en el hogar gracias a la eficaz tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Equipamiento de accesorios multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Interruptor de conexión/desconexión en el equipo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 75
|Potencia calorífica (W)
|1900
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3,5
|Longitud del cable (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|1
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|3,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor mínimo por el que se prolonga la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.
Scope of supply
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Cartucho de descalcificación: 1 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual flexible
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Cepillo para juntas
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el equipo (dos niveles)
- Depósito: se puede rellenar contínuamente
- Manguera de vapor con pistola: 2.2 m
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
- Juntas de azulejos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.