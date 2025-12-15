Fregona de vapor SC 3 Upright
Es posible limpiar suelos duros fácilmente y en profundidad. La fregona de vapor SC 3 Upright Premium de fácil manejo limpia hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾.
La fregona de vapor SC 3 Upright de Kärcher garantiza una limpieza a fondo de todos los suelos duros, con total despreocupación y facilidad de uso: el vapor se regula cómodamente mediante 3 niveles preajustados para adaptarse a la superficie. El modelo de mayor calidad de la gama Upright se calienta en segundos. Gracias al depósito de agua limpia que puede llenarse y extraerse en cualquier momento, incluido un cartucho de descalcificación, esta fregona de vapor está lista para el uso en todo momento en un abrir y cerrar de ojos. El estado de funcionamiento actual se indica mediante códigos de colores en la banda de LED. Con una limpieza en profundidad, se elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. En lo que se refiere a la pulcritud del resultado, la SC 3 Upright es muy superior a los métodos convencionales de limpieza, p. ej., una fregona, gracias a la combinación de la boquilla para suelos EasyFix y los paños para suelos de alta calidad. Cambiar el paño de la boquilla para suelos sin entrar en contacto con la suciedad es muy cómodo gracias al cierre de autofijación. Basta con pisar la lengüeta grande del paño para suelos y tirar del equipo hacia arriba. Para quienes prefieren limpiar de manera cuidadosa: hasta las moquetas se pueden desempolvar cómodamente con el elemento deslizante para alfombras.
Características y ventajas
Regulación del caudal de vapor preajustada en 3 niveles para limpiar distintas superficiesPosibilidad de selección de los símbolos de revestimiento del suelo correspondientes a madera, azulejos o alfombra para usar el caudal ideal de vapor.
Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integradoEl depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo. Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, la cal se elimina automáticamente del agua que se introduce en el equipo, lo que multiplica su vida útil.
Breve tiempo de calentamientoCon un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
La banda de LED del asa proporciona información sobre el calentamiento y la operatividad del equipo
- Uso facilísimo gracias a que el equipo comunica en todo momento su estado operativo.
- El parpadeo en color rojo significa que se encuentra en fase de calentamiento y una luz verde permanente indica disposición para el servicio.
Boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible y fijación con velcro del paño para suelos
- Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
- Limpieza ergonómica y efectiva con contacto total con el suelo para todas las estaturas gracias a la articulación flexible de la boquilla.
Ajuste inteligente de la dureza del agua
- La dureza del agua se puede ajustar individualmente entre blanda y muy dura.
- Prolongada vida útil del equipo gracias a su óptima protección contra la calcificación.
Accesorio especial para la eliminación de polvo en suelos enmoquetados.
- Las alfombras se pueden desempolvar de manera fácil y confortable con el elemento deslizante para alfombras.
Interruptor de conexión/desconexión en el equipo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 60
|Potencia calorífica (W)
|1600
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|0,5
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|3,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor mínimo por el que se prolonga la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.
Scope of supply
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Accesorio deslizante para la limpieza de alfombras
- Boquilla para suelos: EasyFix
Equipamiento
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (tres niveles)
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Desempolvado de alfombras
Accesorios
