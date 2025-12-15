La fregona de vapor SC 3 Upright de Kärcher garantiza una limpieza a fondo de todos los suelos duros, con total despreocupación y facilidad de uso: el vapor se regula cómodamente mediante 3 niveles preajustados para adaptarse a la superficie. El modelo de mayor calidad de la gama Upright se calienta en segundos. Gracias al depósito de agua limpia que puede llenarse y extraerse en cualquier momento, incluido un cartucho de descalcificación, esta fregona de vapor está lista para el uso en todo momento en un abrir y cerrar de ojos. El estado de funcionamiento actual se indica mediante códigos de colores en la banda de LED. Con una limpieza en profundidad, se elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. En lo que se refiere a la pulcritud del resultado, la SC 3 Upright es muy superior a los métodos convencionales de limpieza, p. ej., una fregona, gracias a la combinación de la boquilla para suelos EasyFix y los paños para suelos de alta calidad. Cambiar el paño de la boquilla para suelos sin entrar en contacto con la suciedad es muy cómodo gracias al cierre de autofijación. Basta con pisar la lengüeta grande del paño para suelos y tirar del equipo hacia arriba. Para quienes prefieren limpiar de manera cuidadosa: hasta las moquetas se pueden desempolvar cómodamente con el elemento deslizante para alfombras.