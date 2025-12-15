Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix

Limpiar con vapor, de forma cómoda y sin interrupciones: con la limpiadora de vapor SC 4 EasyFix con boquilla para suelos EasyFix y un depósito de agua extraíble rellenable en todo momento.

La limpiadora de vapor SC 4 EasyFix ofrece una gran comodidad y destaca por incluir un compartimento para el cable, un compartimento de almacenaje para los accesorios y una posición de estacionamiento para la boquilla para suelos. Gracias a su articulación flexible, la boquilla para suelos EasyFix ofrece la máxima ergonomía y la tecnología de láminas consigue resultados impolutos. El cómodo sistema de cierre de autofijación permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos de microfibra a la boquilla para suelos y retirarlo sin tocar la suciedad. Las dos posiciones de regulación permiten ajustar la intensidad del vapor en función de la superficie y la suciedad. Los variados accesorios devuelven el brillo rápidamente a los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, incluso con suciedad resistente. El depósito de agua extraíble y rellenable de forma permanente permite limpiar sin interrupciones. La SC 4 EasyFix limpia sin productos químicos y es ideal para su uso en toda la casa. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar.

Características y ventajas
Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix: Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente
Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente
Limpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.
Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix: Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix: Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.
Equipamiento de accesorios multifuncional
  • Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual de microfibra de alta calidad
  • Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Seguro para niños en la pistola de vapor
  • Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
  • El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
  • Cómodo almacenaje de accesorios. Posición de estacionamiento para colocar de forma sencilla la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.
Interruptor de conexión/desconexión en el equipo
  • Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Certificado de ensayo¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²) aprox. 100
Potencia calorífica (W) 2000
Máx. presión de vapor (bar) máx. 3,5
Longitud del cable (m) 4
Tiempo de calentamiento (min) 4
Capacidad de la caldera (l) 0,5
Contenido del depósito (l) 0,8
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color blanco
Peso sin accesorios (kg) 4,1
Peso con embalaje incluido (kg) 5,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾  En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
  • Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
  • Polvo descalcificador: 3 Unidad(es)
  • Boquilla de chorro concentrado
  • Boquilla manual
  • Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
  • Boquilla para suelos: EasyFix
  • Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m

Equipamiento

  • Seguro para niños
  • Válvula de seguridad
  • Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
  • Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
  • Manguera de vapor con pistola: 2.2 m
  • Interruptor integrado de conexión/desconexión
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Grifería
  • Lavabos
  • Paredes alicatadas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Campana extractora
  • Placas de cocina
Accesorios
