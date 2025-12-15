Limpiadora de vapor SC 4 EasyFix
Limpiar con vapor, de forma cómoda y sin interrupciones: con la limpiadora de vapor SC 4 EasyFix con boquilla para suelos EasyFix y un depósito de agua extraíble rellenable en todo momento.
La limpiadora de vapor SC 4 EasyFix ofrece una gran comodidad y destaca por incluir un compartimento para el cable, un compartimento de almacenaje para los accesorios y una posición de estacionamiento para la boquilla para suelos. Gracias a su articulación flexible, la boquilla para suelos EasyFix ofrece la máxima ergonomía y la tecnología de láminas consigue resultados impolutos. El cómodo sistema de cierre de autofijación permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos de microfibra a la boquilla para suelos y retirarlo sin tocar la suciedad. Las dos posiciones de regulación permiten ajustar la intensidad del vapor en función de la superficie y la suciedad. Los variados accesorios devuelven el brillo rápidamente a los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, incluso con suciedad resistente. El depósito de agua extraíble y rellenable de forma permanente permite limpiar sin interrupciones. La SC 4 EasyFix limpia sin productos químicos y es ideal para su uso en toda la casa. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los coronavirus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar.
Características y ventajas
Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanenteLimpieza sin interrupciones y cómodo llenado del agua.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Compartimento integrado para el almacenamiento del cableAlmacenaje seguro del cable y otros accesorios.
Equipamiento de accesorios multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual de microfibra de alta calidad
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
- Cómodo almacenaje de accesorios. Posición de estacionamiento para colocar de forma sencilla la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.
Interruptor de conexión/desconexión en el equipo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 100
|Potencia calorífica (W)
|2000
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3,5
|Longitud del cable (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|4
|Capacidad de la caldera (l)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|0,8
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Polvo descalcificador: 3 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Manguera de vapor con pistola: 2.2 m
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
Accesorios
Encontrar pieza
