¿Limpiar y planchar a todo vapor? Ningún problema para la SC 5 EasyFix de Kärcher. La limpiadora de vapor más potente de su gama (4,2 bar de presión de vapor) dispone además de posibilidad de conexión para una plancha de vapor a presión. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Con diversos accesorios limpia de manera óptima los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, ya se trate de suciedad ligera o resistente. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible permite trabajar de forma ergonómica. Y la tecnología de láminas garantiza unos resultados de limpieza perfectos. El paño para suelos se fija con comodidad a la boquilla para suelos y se retira sin contacto con la suciedad. La función VapoHydro elimina aún más fácilmente la suciedad resistente gracias a la conexión de agua caliente. La intensidad de vapor se puede regular y ajustar en función de la superficie y la suciedad. El depósito de agua extraíble se puede rellenar de forma permanente, por lo que resulta idóneo para una limpieza sin interrupciones. Otros extras: compartimento para el cable integrado, compartimento de almacenaje para accesorios, posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.