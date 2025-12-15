Robot de limpieza automático RCV 1

Aspiradora Robot RCV 1 de Kärcher: ¡Limpieza eficiente y automatizada para su hogar! Función 3 en 1: barre, aspira y seca. Diseño delgado de 7 cm para limpiar debajo de los muebles y capacidad para subir alfombras y escalones de hasta 10 mm. Garantice la limpieza incluso en los lugares más difíciles con el RCV 1.

Autonomía de limpieza de 90 minutos, con retorno automático a la base de carga cuando la batería está baja. Control remoto para facilitar el uso y la selección de los modos de limpieza, doble cepillo para una mayor cobertura de la zona, sensor anticaída y contenedor de polvo de 310 ml con filtro HEPA.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tiempo de carga de la batería (h) 3 - 5
Autonomía por recarga (h) 90
Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h) 90
Depósito para la suciedad (ml) 310
Peso con embalaje incluido (kg) 2,9
Altura robot aspirador (mm) 70
Diámetro del robot (mm) 290

Scope of supply

  • Cepillos de limpieza.

Equipamiento

  • Sensores de caída
