Los potentes aspiradores universales de la gama Ap eliminan la suciedad líquida o húmeda y el polvo medio-fino. Gracias a la limpieza semiautomática del filtro, este no se obstruye, mientras que la potencia de aspiración se mantiene muy alta. Son ideales para trabajos de larga duración y que requieran una alta eficiencia. También se encuentra disponible como aspirador con accionamiento por baterías para obtener la máxima flexibilidad sin cables.

