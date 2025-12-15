Desarrolladas para satisfacer las necesidades profesionales, las aspiradoras en seco y húmedo de Karcher, además de presentar el mejor rendimiento en la limpieza a gran escala, tienen los mejores precios del mercado. Ideal para hoteles, restaurantes y hospitales, entre otro tipo de establecimientos, el aspirador Karcher NT 15/1 también es silencioso, con solo 91 dB. Reconocida por la excelencia de sus productos de línea profesional, Karcher es una marca consolidada y cuenta con la aprobación del público, que puede contar con aspiradoras innovadoras desarrolladas a partir de las tecnologías más avanzadas disponibles en el mercado. Con un motor potente e innovador, se trata de un aspirador en seco y húmedo de alto rendimiento, con tecnología que no permite pérdidas de succión, además de contar con un sistema de filtrado de máxima eficiencia. Diseñado por los principales expertos del mercado, el aspirador Karcher NT 15/1 está equipado con un filtro especial fabricado en tejido lavable, lo que facilita la eliminación de los residuos que se acumulan en el interior del aparato. ¡Perfecto para una fácil limpieza y mantenimiento!