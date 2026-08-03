Aspirador en seco y húmedo NT 15/1 *PE

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 230
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 25
Vacío (mbar) 150
Capacidad del depósito (l) 15
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) 1400
Longitud del cable (m) 3,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 91
Ancho de trabajo (mm) 310
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 4,8
Peso (con embalaje) (kg) 6,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 373 x 342 x 468

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro

Equipamiento

  • Empuñadura: normal
Campos de aplicación
  • Automoción
  • Edificios de oficinas
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
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