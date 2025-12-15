Aspirador en seco y húmedo NT 27/1

El NT 27/1 es un potente aspirador en seco y húmedo para uso profesional. Es especialmente compacto e incluye de serie prácticos accesorios.

El NT 27/1 es un aspirador en seco y húmedo compacto, manejable y especialmente fácil de usar para usos industriales universales. La enorme potencia de aspiración del NT 27/1 se debe a su potente turbina de aspiración. Está equipado con un filtro de cartucho. Una desconexión por flotador mecánica al alcanzar la altura de llenado máxima contribuye a una larga vida útil y al cuidado del equipo. El práctico sistema de clip, que permite cambiar o conectar los accesorios rápidamente, ofrece un manejo sin complicaciones. Cinco ruedas de dirección facilitan el arrastre, mejoran la maniobrabilidad y aportan estabilidad. Además, el NT 27/1 cuenta con una práctica superficie de almacenamiento sobre el cabezal del ventilador fabricado en plástico resistente, al igual que la carcasa. Otra ventaja del NT 27/1 es el soporte de accesorios y el gancho para cables del equipo. El asa de transporte ergonómica con alojamiento para el tubo de aspiración asegura el transporte cómodo y sencillo del equipo con todos sus accesorios. El NT 27/1 cuenta con un protector contra impactos alrededor, que evita posibles daños no solo al propio equipo, sino también a las paredes, el resto de los equipos y el mobiliario.para el tubo de aspiración permite transportar el aspirador y sus accesorios de forma fácil y cómoda. El NT 27/1 está equipado con un protector integral contra impactos, que no solo protege el aspirador, sino también las paredes, la maquinaria y otros equipos de posibles daños.

Características y ventajas
Aspirador en seco y húmedo NT 27/1: Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
Fácil cambio entre aspirador en seco y húmedo. No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES. Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.
Aspirador en seco y húmedo NT 27/1: Resistentes lengüetas de cierre metálicas
Resistentes lengüetas de cierre metálicas
Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.
Aspirador en seco y húmedo NT 27/1: Protector muy robusto
Protector muy robusto
Un protector integral contra impactos no solo protege el equipo, sino también las paredes, los equipos y otro mobiliario de posibles daños.
Almacenaje de accesorios integrado
  • Gracias al almacenaje integrado, todos los accesorios están guardados de forma segura y siempre están a mano.
Desconexión mecánica del flotador
  • La potencia de aspiración permanece en un nivel elevado y constante.
  • La desconexión mecánica del flotador cierra eficazmente el canal de aspiración, en caso de que se alcance el nivel máximo de llenado.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 72
Vacío (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacidad del depósito (l) 27
Material del depósito Plástico
Capacidad de absorción (W) máx. 1380
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 71
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 7,1
Peso con embalaje incluido (kg) 8,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 420 x 420 x 525

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Codo: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Papel
  • Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
  • Boquilla para ranuras
  • Filtros de cartucho: PES

Equipamiento

  • Protección de circulación resistente a los golpes
  • Clase de protección: II
  • Rodillo de parada
Aspirador en seco y húmedo NT 27/1
Aspirador en seco y húmedo NT 27/1
Videos
Campos de aplicación
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial