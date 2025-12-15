Aspirador en seco y húmedo NT 30/1
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 230
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|170
|Capacidad del depósito (l)
|20
|Material del depósito
|Metal
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Longitud del cable (m)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|91
|Ancho de trabajo (mm)
|310
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|368 x 339 x 666
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
Equipamiento
- Empuñadura: normal
Accesorios
Encontrar pieza
