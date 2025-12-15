Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Me Classic
El NT 30/1 Me Classic convence como aspirador en seco y húmedo manejable y robusto. El equipo de 1500 W se presenta con un depósito de 30 l y elimina suciedad de diferentes tipos.
Diseñado para cantidades medias de líquido, suciedad gruesa y polvo, el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Me Classic, con una potencia de turbina de 1500 W y un volumen del recipiente de 30 l, es ideal para el alojamiento de diferentes tipos de suciedad. Además, el equipo de la gama NT Classic destaca con su tecnología de filtro probada, el concepto Easy-Service y unos gastos de servicio y de mantenimiento bajos.
Características y ventajas
Compacto, resistente y móvilBuena estabilidad, fácil maniobrabilidad y cómodo transporte gracias a su forma estrecha y sus cuatro rodillos de dirección. El protector ofrece una protección completa y segura para el aspirador y el resto de objetos.
Excelente potencia de aspiraciónLos equipos NT Classic, con una turbina potente de 1500 W, eliminan los más variados tipos de suciedad de forma fiable. Resultados de limpieza excelentes y constantes.
Servicio y comodidadIncreíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos, El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
Eficacia gracias a la ausencia
- El cesto de filtro permanente de gran tamaño garantiza una separación del polvo óptima y permite una aspiración duradera sin bolsa de filtro.
- Sin gastos en concepto de bolsas de filtro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|59
|Vacío (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1500
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|6,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|78
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|375 x 360 x 645
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Cantidad de tubos de aspiración: 1 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Depósito de acero inoxidable
- Cesta de filtro resistente a la humedad
Videos
Campos de aplicación
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.