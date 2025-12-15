Aspirador en seco y húmedo NT 70/2 Me Classic
El NT 70/2 Me Classic es un aspirador en seco y húmedo resistente, potente y de manejo confortable con dos motores y un depósito de 70 l para suciedad gruesa, polvo y líquidos.
Con su depósito de 70 l, el aspirador en seco y húmedo con dos motores NT 70/2 Me Classic aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Gracias a la gran potencia de aspiración y al potente filtro de cartucho, cualquier tipo de polvo, líquidos o suciedad gruesa no representa ningún problema. Además, el resistente aspirador está provisto de una práctica manguera de desagüe. Un asa de empuje de serie y el chasis extraordinariamente estable con rodillos de dirección de metal proporcionan unas propiedades de movilidad excelentes.
Características y ventajas
Robusto y transportable con comodidad
- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
- El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.
Excelente potencia de aspiración
- Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
- La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.
Servicio confortable
- Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,
- El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
Aspiración sin bolsa de filtro
- Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 53
|Vacío (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacidad del depósito (l)
|70
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2300
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|76
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|18,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|25
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|580 x 510 x 850
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Boquilla barredora de suelos para suciedad seca: 360 mm
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Papel
- Manguera de desagüe
- Depósito de acero inoxidable
- Asa de empuje
- Cesta de filtro resistente a la humedad
Campos de aplicación
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.