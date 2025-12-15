Aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic
Gracias al depósito de gran capacidad de 90 l, el aspirador en seco y húmedo NT 90/2 Me Classic con dos motores aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Máxima calidad en potencia de aspiración, manejo y calidad.
Ya se trate de polvo, suciedad gruesa o líquidos, el potente NT 90/2 Me Classic ofrece un depósito especialmente grande de 90 l para el alojamiento de grandes cantidades de suciedad de diferente tipo y se caracteriza por su fácil manejo. El aspirador en seco y húmedo con dos motores, de alta calidad y estable, dispone de un asa de empuje de serie y de un chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal. Además, el equipo está dotado de un potente filtro de cartucho y de una práctica manguera de desagüe.
Características y ventajas
Aspiración sin bolsa de filtroLos equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher. El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.
Robusto y transportable con comodidadLa máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección. El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.
Excelente potencia de aspiraciónDos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración. La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.
Manguera de desagüe
- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.
Servicio confortable
- Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,
- El cambio de turbina no solo ahorra mucho tiempo, sino también gastos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|2 x 53
|Vacío (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacidad del depósito (l)
|90
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 2300
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|76
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|19
|Peso con embalaje incluido (kg)
|26
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Boquilla barredora de suelos para suciedad seca: 360 mm
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Papel
- Manguera de desagüe
- Depósito de acero inoxidable
- Asa de empuje
- Cesta de filtro resistente a la humedad
Equipamiento
- Desconexión automática e interruptor protector de corriente residual
Campos de aplicación
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
